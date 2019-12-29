Экономика
РИА НовостиВсемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге. Его предпосылки изучили аналитики Всемирного банка. Их вердикт: грядущее падение затмит все предыдущие.
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Происшествия
Житель Подмосковья погиб от взрыва петарды
Экономика
Ожидания от экономики в очередной раз превратились в разочарования
Нацпроекты должны были запустить рост экономики и приток частных инвестиций, но пока не растут ни экономика, ни инвестиции.
Шоу-бизнес
Пугачева не пришла на похороны Галины Волчек
«Моя жена Алла Борисовна Пугачева просто не нашла сил прийти на похороны Галины Волчек» — заявил муж певицы Максим Галкин порталу «Современник».
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся
Спорт
Лыжница Непряева взяла бронзу в спринте на «Тур де Ски»
Российская лыжница Наталья Непряева показала третий результат в спринте свободным стилем в рамках лыжной многодневки "Тур де Ски", который проходит в швейцарском Ленцерхайде.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Политика
Украинский министр сообщил о начале подписания документов по транзиту
Министр юстиции Украины Денис Малюська в своем Facebook сообщил о том, что Киев и Москва начали подписывать документы, связанных с транзитом газа после 1 января.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Футбол
«Рейнджерс» прервал серию «Селтика» из 11 побед в чемпионате
«Рейнджерс» в гостях обыграл «Селтик» в матче 21-го тура чемпионата Шотландии.
Хоккей
Овечкин стал третьим хоккеистом НХЛ по голам в большинстве
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В компании WhatsApp начали тестировать новую функцию исчезающих сообщений в групповых чатах.
Единоборства
Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Политика
Киев подвел итоги обмена пленными с Донбассом
Обмен пленными между Киевом и Донбассом начался около 12:00 мск. В ДНР сообщали, что получили 60 человек, а передали — 51.
Политика
Киев все равно считает, что хороших украинцев поменяли на плохих – Скубченко
Общественный деятель Александр Скубченко объяснил, почему состоявшегося обмена пленными недостаточно, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе Обмен состоялся, теперь выскажусь.
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в канадский ресторан
Мол, ресторан не отвечает требованиям безопасности. Примечательно, что так решили не бодигарды принца, а сами владельцы.
Игры
В Digital Foundry рассказали о преимуществах SSD для будущих консолей
Именно скоростные SSD могут использоваться в качестве виртуальной ОЗУ. Отметим, что такую технологию AMD показывала в 2017 году.
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Политика
Путин рассказал, как строили Крымский мост
Мост в Крым строили с использованием новейших технологий, поэтому удалось достичь результата, заявил президент Владимир Путин.
Авто
В Сети показали, какой может быть новая Lada Niva
Каким может получиться обновленный внедорожник под новым для себя брендом LADA, показали дизайнеры «Колёса.ру».
Общество
В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией
Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
Культура
Кристина Асмус сыграла роль школьницы в новом клипе Егора Крида
Популярная российская актриса Кристина Асмус опубликовала в своем аккаунте в Instagram несколько фотографий со съемок нового клипа Егора Крида на композицию Love is, в котором она сыграла роль школьницы.
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Футбол
Куман о Евро-2020: «Фаворитом назвал бы сборную Бельгии»
Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман назвал своих фаворитов Евро-2020.
Общество
Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек
В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».
Футбол
France Football представил сборную десятилетия
Издание France Football в своём «твиттере» опубликовало символическую сборную уходящего десятилетия.
Армия и оружие