Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВсемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге. Его предпосылки изучили аналитики Всемирного банка. Их вердикт: грядущее падение затмит все предыдущие.
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Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

РИА Новости00:00

Всемирный банк сообщил о начале нового кризиса в экономике всех стран

Регион online00:42

Эксперт объяснил, как торговая война между США и Китаем довела мир до нового кризиса

Невские Новости09:22
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Житель Подмосковья погиб от взрыва петарды

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Ожидания от экономики в очередной раз превратились в разочарования

Нацпроекты должны были запустить рост экономики и приток частных инвестиций, но пока не растут ни экономика, ни инвестиции.
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Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся

Российская газета 09:04
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Украинский министр сообщил о начале подписания документов по транзиту

Министр юстиции Украины Денис Малюська в своем Facebook сообщил о том, что Киев и Москва начали подписывать документы, связанных с транзитом газа после 1 января.
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В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Газета.Ru 07:48
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Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
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«Рейнджерс» прервал серию «Селтика» из 11 побед в чемпионате

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В компании WhatsApp начали тестировать новую функцию исчезающих сообщений в групповых чатах.
Комсомольская правда 27 декабря в 12:07
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Обмен пленными между Киевом и Донбассом начался около 12:00 мск. В ДНР сообщали, что получили 60 человек, а передали — 51.
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Киев все равно считает, что хороших украинцев поменяли на плохих – Скубченко

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Комсомольская правда 07:50
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Именно скоростные SSD могут использоваться в качестве виртуальной ОЗУ. Отметим, что такую технологию AMD показывала в 2017 году.
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На Сахалине неадекватный мужчина заволок в подъезд полуголую женщину

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Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Российская газета 26 декабря в 21:00
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Путин рассказал, как строили Крымский мост

Мост в Крым строили с использованием новейших технологий, поэтому удалось достичь результата, заявил президент Владимир Путин.
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В Сети показали, какой может быть новая Lada Niva

Каким может получиться обновленный внедорожник под новым для себя брендом LADA, показали дизайнеры «Колёса.ру».
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В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией

Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
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Популярная российская актриса Кристина Асмус опубликовала в своем аккаунте в Instagram несколько фотографий со съемок нового клипа Егора Крида на композицию Love is, в котором она сыграла роль школьницы.
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Куман о Евро-2020: «Фаворитом назвал бы сборную Бельгии»

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман назвал своих фаворитов Евро-2020.
Sports.ru 07:24
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Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек

В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».
REGNUM 08:50
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Издание France Football в своём «твиттере» опубликовало символическую сборную уходящего десятилетия.
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