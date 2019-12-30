Экономика
РИА НовостиВсемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге. Его предпосылки изучили аналитики Всемирного банка.
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с чего всё началось
Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге. Его предпосылки изучили аналитики Всемирного банка. Их вердикт: грядущее падение затмит все предыдущие.РИА Новостивчера в 00:00
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Эксперт объяснил, как торговая война между США и Китаем довела мир до нового кризиса
Невские Новостивчера в 09:22
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Авто
Mitsubishi Eclipse Cross поднимется над собой в Токио
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Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
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Космос
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Переместить всю Солнечную систему на расстояние в 50 световых лет за 1 млн земных лет сможет звездный двигатель, предложенный американским астрофизиком Мэтью Капланом из Университета штата Иллинойс, 29 декабря сообщает журнал Acta Astronautica.
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В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции
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