Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВсемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге. Его предпосылки изучили аналитики Всемирного банка.
Читать в источнике
Комментировать43
с чего всё началось

Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге. Его предпосылки изучили аналитики Всемирного банка. Их вердикт: грядущее падение затмит все предыдущие.
РИА Новостивчера в 00:00

Подробнее о событии

Всемирный банк заявил о скором начале нового кризиса из-за Китая

News.ru00:53

Всемирный банк планирует кризис, но виноваты будут китайцы

Красная весна00:51

Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за Китая

Байкал24вчера в 12:26

Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за Китая

Piter.tvвчера в 15:01

Эксперт объяснил, как торговая война между США и Китаем довела мир до нового кризиса

Невские Новостивчера в 09:22

Всемирный банк сообщил о начале нового кризиса в экономике всех стран

Регион onlineвчера в 00:42

Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

РИА Новостивчера в 00:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 06:48, Ашберн

ВБ анонсировал мировой кризис из-за Китая

Вести.UZвчера в 23:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 06:48, Ашберн
Авто

Mitsubishi Eclipse Cross поднимется над собой в Токио

АвтоВести 05:19
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Вести.Ru 05:11
Биатлон

Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
РИА Новости 28 декабря в 13:18
Политика

Кремль рассказал о роли Путина в обмене пленными в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Президент России Владимир Путин использует свой авторитет для разрешения ситуации в Донбассе и способствует процессу обмена пленными.
Военное дело 05:45
Политика

Лавров призвал не допустить развала СВПД

Россия и Иран должны сделать все, чтобы не допустить развала Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 04:35
Общество

Космонавт Падалка рассказал о стагнации в космической отрасли России

Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах.
RT на русском 02:32
Политика

Украина заявила о завершении «переговорного марафона» с «Газпромом»

Глава «Оператора Газотранспортной системы (ГТС) Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook сообщил о завершении в Вене «переговорного марафона» с «Газпромом» по вопросу подписания нового контракта на транзит газа, а также мирового соглашения по всем судебным спорам.
РБК 06:26
Общество

В России 2019 год признали самым теплым за всю историю наблюдений

Уходящий 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России и вторым по этому показателю в мире.
Известия 05:31
Политика

В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена

Свыше 20 человек отказываются от участия в обмене лицами, удерживаемыми Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).
Национальная служба новостей вчера в 07:31
Политика

Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
РБК вчера в 14:39
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Происшествия

В Казахстане назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате

Интерфакс 03:59
Общество

В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

РБК 01:58
Общество

Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»

Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
RT на русском 05:29
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 04:50
Шоу-бизнес

Наследство Галины Волчек оценено в 50 миллионов рублей

Согласно декларации за прошлый год, Волчек заработала почти 16 миллионов рублей.
Радио Комсомольская правда вчера в 19:07
Гаджеты

Последний флагман года уже установил рекорд

Компания Oppo представила флагманские смартфоны Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro всего несколько дней назад назад, но они уже успели установить свой первый рекорд.
iXBT.com 04:54
Происшествия

Установлен подозреваемый в подрыве автомобиля воронежского чиновника

30 декабря опубликовали фоторобот подозреваемого в подрыве автомобиля Kia Sorento главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Блокнот Воронеж 06:38
Культура

Кристина Асмус примерила роль школьницы в новом клипе Егора Крида

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус снялась в новом клипе певца Егора Крида.
Peterburg2.ru вчера в 14:29
Армия и оружие

Новые виды вооружения создадут для истребителей Су-57

Для истребителей пятого поколения Су-57 создадут новые виды вооружения, рассказал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Известия вчера в 20:37
Происшествия

Бывший игрок сборной России по мини-футболу Погорелов погиб в ДТП

Газета.Ru 05:51
Армия и оружие

Правительство Ливии запросило военную поддержку Турции

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную поддержку у Турции.
ИА REX 27 декабря в 07:20
Спорт

Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились в письме к руководству ВФЛА

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидирова и Сергей Шубенков написали открытое письмо руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
МК-Спорт вчера в 07:06
Общество

Главный синоптик Петербурга дал прогноз погоды на январь

Жителям Петербурга в январе 2020 года не стоит ожидать морозную зиму, отрицательная температура придет в город на Неве лишь в середине месяца, а из-за циклона показатели будут колебаться от небольшого «плюса» до резкого «минуса».
REGNUM 06:08
Здоровье

Названы болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Столичный гастроэнтеролог рассказал о заболеваниях, при которых совсем нельзя пить спиртное — информирует «АиФ».
SMINEWS в Подольске вчера в 06:08
Культура

Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews вчера в 15:00
Космос

Ученый придумал двигатель для перемещения Солнечной системы

Переместить всю Солнечную систему на расстояние в 50 световых лет за 1 млн земных лет сможет звездный двигатель, предложенный американским астрофизиком Мэтью Капланом из Университета штата Иллинойс, 29 декабря сообщает журнал Acta Astronautica.
Красная весна вчера в 16:35
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело 05:37
Происшествия

В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции

В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 06:39
Единоборства

Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде боя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко одержал победу над соперником из США Куинтоном Джексоном на турнире Bellator, который прошел в Японии.
Вечерняя Москва вчера в 02:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное