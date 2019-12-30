Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге. Его предпосылки изучили аналитики Всемирного банка. Их вердикт: грядущее падение затмит все предыдущие.

с чего всё началось

Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге. Его предпосылки изучили аналитики Всемирного банка.

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