Экономика
РИА НовостиВсемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге. Его предпосылки изучили аналитики Всемирного банка.
Читать в источнике
Оценить84
с чего всё началось
Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге. Его предпосылки изучили аналитики Всемирного банка. Их вердикт: грядущее падение затмит все предыдущие.РИА Новостивчера в 00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт объяснил, как торговая война между США и Китаем довела мир до нового кризиса
Невские Новостивчера в 09:22
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 00:41, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 00:41, Ашберн
Культура
Умер народный артист Константин Юченков
Политика
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов
Политика
Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост
При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
Происшествия
МВД Казахстана обнародовало версии катастрофы самолёта в Алма-Ате
Ведомство разрабатывает три версии катастрофы самолёта в Алма-Ате.
Кино
Фильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Холоп" стал лидером российского проката, собрав 315,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
Хоккей
«Салават Юлаев» вылетел из Кубка Шпенглера
«Салават Юлаев» завершил своё выступление на Кубке Шпенглера.
Армия и оружие
Индия построит 24 подлодки, включая шесть атомных
Активность китайских ВМС в водах Индийского океана возросла, из-за чего в Индии было принято решение модернизировать военную инфраструктуру, в том числе построить новые корабли и подводные лодки.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой
Наука
Диабет: лечение есть, но как оно работает — никто не знает
Даже больные с ВИЧ, благодаря эффективному лечению, в последние годы получили ту же продолжительность жизни, что и их здоровые сверстники, — а ведь болезнь эта известна менее 40 лет.
Культура
«Еле стоит»: музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ заявил, что не рад возвращению на сцену ряда артистов, в том числе Аллы Пугачевой.
Армия и оружие
При авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек
Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек.
Общество
В канадском ресторане отказались принимать принца Гарри и Меган Маркл
Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в заведении принца Гарри и Меган Маркл, сообщает ФАН со ссылкой на Vancouver Sun.
Происшествия
Три рыбака предположительно утонули в Калужской области
Под Калугой три человека могли утонуть во время рыбалки на озере Жерелево. Об этом 29 декабря ТАСС рассказали в региональном управлении МЧС.
Космос
Радикально новый звездный двигатель предлагает физик
Двигатель Каплана, используя энергию Солнца, мог бы переместить нас на 50 световых лет всего за миллион лет, достигнув скорости, необходимой для того, чтобы избежать столкновения со сверхновой.
Гаджеты
Наушники Apple AirPods пользуются ажиотажным спросом
Стоит отметить, что всего несколько месяцев потребовалось Apple AirPods, чтобы занять лидирующую строчку по продажам среди TWS-наушников.
Наука
Физики смогли остановить электрон за фемтосекунду
Происшествия
Сообщения о минировании детсадов в Благовещенске не подтвердились
Общество
Названы главные перемены в жизни россиян в 2019 году
Самыми обсуждаемыми нововведениями в России в 2019 году стали повышение возраста выхода на пенсию и реформа в сфере бытовых отходов.
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в церкви в Техасе
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Политика
Зеленский объяснил передачу экс-беркутовцев при обмене в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский объяснил передачу пятерых бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году, представителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в рамках обмена.
Кино
Названы фильмы, которые стоит посмотреть в новогодние праздники
Экономика
Три новых производства появятся в Новосибирской области
Политика
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в сумме 12 130 руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за 2-й квартал 2019 года.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Политика
Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию
Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Происшествия