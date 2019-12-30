Экономика
РИА НовостиВсемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге. Его предпосылки изучили аналитики Всемирного банка. Их вердикт: грядущее падение затмит все предыдущие.
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Политика
ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
Происшествия
В Химках обнаружены тела юноши и подростка
В подмосковных Химках были обнаружены тела 19-летнего юноши и 14-летнего подростка.
Армия и оружие
США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Сирии и Ираке
Соединенные Штаты Америки нанесли пять ударов по объектам ливанского движения «Хезболла» в Сирии и Ираке.
Футбол
Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако»
Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.
Единоборства
Федор Емельяненко посвятил победу над Джексоном своей дочери
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко посвятил победу над американцем Куионтоном Джексоном на турнире Bellator своей дочери Василисе.
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся
Под Горловкой завершилась анонсированная ранее масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
Общество
В Гидрометцентре предупредили москвичей о метели в предновогодний день
В Москве в понедельник, 30 декабря, ожидается снег и порывы ветра до 18 м / с. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
Грызлов: Киев обязался не преследовать освобождённых при обмене
Украина и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики обязались прекратить уголовное преследование освобождаемых при обмене лиц, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились с открытым письмом к ВФЛА
Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков обратились с открытым письмом к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Общество
В ООН заявили об угрозе жизни Ассанжа из-за психологических пыток
Спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам, которые представляют угрозу для его жизни.
Политика
Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии
Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Авто
Первые фото российского электромобиля «Монарх» появились в сети
Согласно имеющейся информации, электромобиль будет построен на масштабируемой «тележке».
Шоу-бизнес
Пугачева не пришла на похороны Галины Волчек
«Моя жена Алла Борисовна Пугачева просто не нашла сил прийти на похороны Галины Волчек» — заявил муж певицы Максим Галкин порталу «Современник».
Общество
В Сеть попали данные 28 тысяч пользователей портала госуслуг
В публичный доступ попали данные более 28 тыс. пользователей портала «Госуслуги».
Авто
Chery приступил к производству купе-кроссовера в стиле Porsche
Новый кроссовер оборудуют электродвигателем, характеристики которого в текущий период не разглашаются.
Политика
Козак рассказал об ответе на санкции США против «Северного потока-2»
Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что ответ России на санкции против газопровода "Северный поток-2" будет взвешенным и адекватным.
Политика
Козак прокомментировал выплату «Нафтогазу» почти $3 млрд
Вице-премьер России Дмитрий Козак, который курирует топливно-энергетический комплекс страны, назвал решение выплатить украинскому "Нафтогазу" долг в $2,9 млрд тяжелым решением.
Общество
СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка
Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.
Кино
Фёдор Бондарчук презентовал фильм «Вторжение»
Фёдор Бондарчук, режиссёр картины, рассказал, что его новый фильм снят по просьбам его фанатов: они хотели увидеть продолжение "Притяжения" (2017), узнать, что дальше произошло с героями этого фильма.
Здоровье
В России пропало жизненно важное для больных лейкозом лекарство
В России пропало жизненно важное для больных лейкозом лекарство - зарубежный препарат «Онкаспар».
Происшествия
На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел
По меньшей мере девять человек погибли и не менее 30 получили ранения в результате ракетного обстрела на военном параде в йеменской провинции Ад-Далиа.
Общество
Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят
Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Кино
Джон Фавро анонсировал график выхода второго сезона «Мандалорца»
Продюсер фантастического сериала "Мандалорец", события которого происходят во вселенной "Звездных войн", Джон Фавро уточнил график выхода второго сезона.
Авто
Следующий Kia Sorento получит интерьер в стиле новой Optima
Модель получит салон, выполненный в стиле нового седана K5 (Optima).