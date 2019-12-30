Экономика
РИА НовостиВсемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге. Его предпосылки изучили аналитики Всемирного банка. Их вердикт: грядущее падение затмит все предыдущие.
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Происшествия
Трамп прокомментировал нападение у дома раввина в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп прокомментировал произошедшее в Нью-Йорке нападение у дома раввина. Об этом он написал в своем Twitter.
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии
Футболисты "Манчестер Сити" на своем поле одержали победу над "Шеффилд Юнайтед" в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Политика
Козак рассказал об ответе на санкции США против «Северного потока-2»
Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что ответ России на санкции против газопровода "Северный поток-2" будет взвешенным и адекватным.
Футбол
Украинский футболист Яремчук: не поехал бы в «Зенит» и за €5 млн в год
Политика
Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев
Общество
Путин повысил в России минимальный размер оплаты труда
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Игры
В Epic Games Store началась раздача The Talos Principle
Экономика
В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией
Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Происшествия
В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку
Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Транспорт
Движение поездов на Калининской линии московского метро восстановлено
Движение поездов на Калининской линии московского метро восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Политика
Путин поблагодарил Трампа за информацию о готовящихся терактах в РФ
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за информацию, переданную по линии спецслужб, которая помогла предотвратить теракты в России.
Происшествия
На Дунайском путепроводе водитель Skoda на ходу взорвал петарду
Сегодня днем на Дунайском путепроводе между двумя водителями произошел дорожный конфликт, в ходе которого водитель Skoda бросил петарду на дорогу.
Единоборства
Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
В документе из четырех страниц польский премьер излагает взгляд Варшавы на события начала Второй Мировой войны и обвиняет современные российские власти в поддержке сталинизма.
Армия и оружие
ВСУ с утра обстреливают Горловскую линию фронта
Под обстрелом оказались Старомихайловка и Горловская линия фронта.
Авто
Экс-ведущий Top Gear рассказал, как определяет качество автомобилей
Экс-ведущий шоу Top Gear Джеймс Мэй заявил, что качество и надежность автомобилей напрямую зависят от чистоты туалетов на заводах, где их выпускают.
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.
Общество
«Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей портала госуслуг
Компания "Ростелеком" не выявила утечек данных пользователей портала госуслуг и Единой системы идентификации и аутентификации.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Общество
В Гидрометцентре предупредили москвичей о метели в предновогодний день
В Москве в понедельник, 30 декабря, ожидается снег и порывы ветра до 18 м / с. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
Происшествия
В Техасе произошла стрельба в церкви
Армия и оружие
Минобороны: Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что российские оружейники планируют увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" до более чем 10 махов (скоростей звука), передает газета "Красная звезда".
Футбол
Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако»
Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.
Экономика
Инвестиции в ТОР в Мурманске составят 300 млрд рублей
Объем инвестиций в проекты в рамках создаваемой в Мурманске территории опережающего развития (ТОР) составит 300 млрд рублей.