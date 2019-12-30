Экономика
РИА НовостиВсемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге. Его предпосылки изучили аналитики Всемирного банка.
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с чего всё началось
Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге. Его предпосылки изучили аналитики Всемирного банка. Их вердикт: грядущее падение затмит все предыдущие.РИА Новостивчера в 00:00
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Эксперт объяснил, как торговая война между США и Китаем довела мир до нового кризиса
Невские Новостивчера в 09:22
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:21, Ашберн
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:21, Ашберн
Общество
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