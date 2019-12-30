Экономика
РИА НовостиВсемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге. Его предпосылки изучили аналитики Всемирного банка.
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с чего всё началось
Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге. Его предпосылки изучили аналитики Всемирного банка. Их вердикт: грядущее падение затмит все предыдущие.РИА Новостивчера в 00:00
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Эксперт объяснил, как торговая война между США и Китаем довела мир до нового кризиса
Невские Новостивчера в 09:22
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:11, Ашберн
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:11, Ашберн
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ
Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
Биатлон
Евгения Павлова первенствовала в спринте на «Ижевской винтовке»
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Общество
ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге россиян
ФСБ задержала двух граждан России, которые в новогодние праздники намеревались совершить теракты в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
Авто
Экс-ведущий Top Gear рассказал, как определяет качество автомобилей
Экс-ведущий шоу Top Gear Джеймс Мэй заявил, что качество и надежность автомобилей напрямую зависят от чистоты туалетов на заводах, где их выпускают.
Единоборства
Кадыров пообещал уложить Емельяненко одним ударом в пятом раунде
Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его, — отметил на своей странице в "Телеграме".
Политика
Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию
Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Хоккей
Капитан сборной Канады не снял шлем во время гимна России
Технологии
Sony представила аксессуар для DualShock 4
Аксессуар назвали Back Button Attachment. Аксессуар для геймпада DualShock 4 представила компания Sony, сообщает «Популярная механика».
Общество
Диетолог напомнила о соблюдении меры во время новогодних застолий
Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова рассказала, как отметить новогодние праздники без последствий для здоровья.
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
Политика
Грызлов: Киев обязался не преследовать освобождённых при обмене
Украина и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики обязались прекратить уголовное преследование освобождаемых при обмене лиц, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
Общество
Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть
Космос
Каюты космонавтов на МКС наименее защищены от радиации, заявил ученый
Самая большая доза радиации на Международной космической станции (МКС) зафиксирована в каютах космонавтов, ученые придумали способ повысить их защиту, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Вячеслав Шуршаков.
Авто
«АвтоВАЗ» в 2020 году поднимет цены на все автомобили Lada
Как сообщает ToDay News Ufa, в среднем повышение рекомендованных розничных цен на весь модельный ряд составит 2,3%. По данным издания, больше всего подорожает седан Lada Vesta на 3,8% до 629,9 тыс. рублей.
Культура
Музыкальный критик рассказал о «еле дышащей на сцене» Пугачевой
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что некоторые артисты, в частности Алла Пугачева, выступая на сцене, показывают "очень печальное зрелище".
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
Армия и оружие
Запущенные с Плесецка спутники выведены на орбиту
Спутник военного назначения и аппараты связи «Гонец-М» вышли на расчетную орбиту, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Общество
МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 января
С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Авто
В Санкт-Петербурге снизились продажи новых автомобилей
С января по ноябрь 2019 года в Санкт-Петербурге было продано на 3% меньше легковых и легких коммерческих автомобилей по сравнению с таким же периодом прошлого года.
Шоу-бизнес
Охлобыстин принес извинения проституткам после скандала с Водонаевой
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона Бюст телеведущей заметно изменился.
Происшествия
Под Калугой семь рыбаков провалились под лед, трое погибли
В Калужской области семь рыбаков провалились под лед, трое из них погибли.
Киберспорт
Valve назвала лучшие игры в Steam за 2019 год
Компания Valve опубликовала чарты Steam за 2019 год в категориях «Самые продаваемые», «Лучшие новинки» и «Лучшие проекты, вышедшие из раннего доступа», а также «Лидеры по числу одновременных игроков».
Общество
Модернизированный SSJ100 получит отечественные двигатели и новое крыло
Российский самолет SSJ100 после модернизации получит отечественные двигатели, новое крыло и ряд других новых агрегатов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
Экономика
Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы
«Есть огромный нереализованный спрос на компании, впитавшие мировой опыт инжиниринга и способные действовать за рамками традиционного подхода к строительству сложных промышленных объектов», — объяснил создание проекта первый заместитель главы ВЭБа Николай Цехомский.