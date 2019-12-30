Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВсемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге. Его предпосылки изучили аналитики Всемирного банка.
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с чего всё началось

Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге. Его предпосылки изучили аналитики Всемирного банка. Их вердикт: грядущее падение затмит все предыдущие.
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Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ

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Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его, — отметил на своей странице в "Телеграме".
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Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию

Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
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Аксессуар назвали Back Button Attachment. Аксессуар для геймпада DualShock 4 представила компания Sony, сообщает «Популярная механика».
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С января по ноябрь 2019 года в Санкт-Петербурге было продано на 3% меньше легковых и легких коммерческих автомобилей по сравнению с таким же периодом прошлого года.
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В Калужской области семь рыбаков провалились под лед, трое из них погибли.
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