Всемирный экономический форум в Давосе перенесен на лето 2021 года
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«Всемирный экономический форум решил перенести ежегодную встречу 2021 г. в Давосе на начало следующего лета», ‒ говорится в сообщении.В источнике
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