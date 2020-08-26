Новый клип группы BTS установил рекорд в YouTube

Сеул, 26 августа 2020, 11:01 — REGNUM Видеоклип песни южнокорейского бойз-бенда BTS — Dynamite набрал 200 млн просмотров на видеохостинге YouTube за рекордно короткое время — 4 дня и 12 часов после публикации 21 августа.