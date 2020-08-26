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Ведомости
Ведомости

Всемирный экономический форум в Давосе перенесен на лето 2021 года

«Всемирный экономический форум решил перенести ежегодную встречу 2021 г. в Давосе на начало следующего лета», ‒ говорится в сообщении.В источнике
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Комсомольская правда

Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за коронавируса

Комсомольская правда09:39
RT на русском

Всемирный экономический форум в Давосе перенесён на лето 2021 года

RT на русском09:23
Rambler News Service

Форум в Давосе перенесли на лето

Rambler News Service09:25
РБК

Организаторы перенесли форум в Давосе на лето из-за COVID-19

РБК09:23
ТАСС

Давосский форум перенесли на лето 2021 года

ТАСС09:36
Коммерсантъ

Форум в Давосе перенесен с зимы на лето из-за коронавируса

Коммерсантъ09:21
РИА Новости

Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021 года

РИА Новости09:17

Черчесов отказался вызвать Соболева в сборную из-за конфликта с Дзюбой

Отсутствие нападающего московского "Спартака" в числе приглашенных в сборную России по футболу игроков связано с его конфликтом с форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.
Интерфакс-Спортвчера в 10:41
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Новый клип группы BTS установил рекорд в YouTube

Сеул, 26 августа 2020, 11:01 — REGNUM Видеоклип песни южнокорейского бойз-бенда BTS — Dynamite набрал 200 млн просмотров на видеохостинге YouTube за рекордно короткое время — 4 дня и 12 часов после публикации 21 августа.
REGNUM04:01
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