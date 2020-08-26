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Всемирный экономический форум в Давосе перенесен на лето 2021 года

Всемирный экономический форум в Давосе перенесен с зимы на лето 2021 года из-за коронавируса. Эксперты решили, что в январе 2021 года еще нельзя быть уверенным в полной безопасности.В источнике
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Комсомольская правда

Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за коронавируса

Комсомольская правда09:39
РИА Новости

Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021 года

РИА Новости09:17
Rambler News Service

Форум в Давосе перенесли на лето

Rambler News Service09:25
РБК

Организаторы перенесли форум в Давосе на лето из-за COVID-19

РБК09:23
RT на русском

Всемирный экономический форум в Давосе перенесён на лето 2021 года

RT на русском09:23
Коммерсантъ

Форум в Давосе перенесен с зимы на лето из-за коронавируса

Коммерсантъ09:21
ТАСС

Давосский форум перенесли на лето 2021 года

ТАСС09:36

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
РБК04:18
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Публикация в СМИ стала поводом для прокурорской проверки

Подросток, который пришел на строительную площадку для трудоустройства, был поражен электрическим током, взявшись за ручку бетономешалки, подключение которой к электросети было произведено с нарушением техники безопасности.
Липецкое времявчера в 05:59

Дегтярев предложил сократить траты на чиновников

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен высвободить в бюджете региона дополнительные 7-9 млрд рублей за счет сокращения затрат на чиновников, оптимизации схемы закупки топлива и выдачи госгарантий.
ТАСС03:27
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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