Всемирный экономический форум в Давосе перенесен на лето 2021 года

Всемирный экономический форум в Давосе перенесен с зимы на лето 2021 года из-за коронавируса. Эксперты решили, что в январе 2021 года еще нельзя быть уверенным в полной безопасности.