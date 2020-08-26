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Всемирный экономический форум в Давосе перенесен на лето 2021 года

Всемирный экономический форум в Давосе перенесен с зимы на лето 2021 года из-за коронавируса. Эксперты решили, что в январе 2021 года еще нельзя быть уверенным в полной безопасности.В источнике
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Комсомольская правда

Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за коронавируса

Комсомольская правда09:39
ТАСС

Давосский форум перенесли на лето 2021 года

ТАСС09:36
РИА Новости

Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021 года

РИА Новости09:17
РБК

Организаторы перенесли форум в Давосе на лето из-за COVID-19

РБК09:23
RT на русском

Всемирный экономический форум в Давосе перенесён на лето 2021 года

RT на русском09:23
Коммерсантъ

Форум в Давосе перенесен с зимы на лето из-за коронавируса

Коммерсантъ09:21
Rambler News Service

Форум в Давосе перенесли на лето

Rambler News Service09:25

Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомости09:57
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Пентагон и Минобороны РФ обсудили инцидент с солдатами США в Сирии

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли связались по телефону для того, чтобы обсудить инцидент с солдатами в Сирии, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу американского военного ведомства.
Ведомости16:01
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СККШ-586 на форуме «Армия-2020»

Завод по строительству машин из Мытищ на выставке «Армия-2020» в текущем году планирует представить совершенно новое корпусное колесное шасси СККШ-586.
Car.ruвчера в 04:02
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