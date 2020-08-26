Всемирный экономический форум в Давосе перенесен на лето 2021 года
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Всемирный экономический форум в Давосе перенесен с зимы на лето 2021 года из-за коронавируса. Эксперты решили, что в январе 2021 года еще нельзя быть уверенным в полной безопасности.В источнике
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