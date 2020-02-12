Общество

Радиочастотный спектрРадиочастотный спектрВсемирный мобильный конгресс отменили из-за коронавируса

Ассоциация GSMA сообщает, что до этого из-за опасения эпидемии от участия отказались несколько крупных компаний, включая Amazon, Amdocs, AT&T, Facebook, Intel, LG, Nokia и так далее.
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Накануне портал WIRED
 сообщал, что GSMA просила испанское правительство ввести в стране чрезвычайное положение в связи с коронавирусом, чтобы получить страховку за отмену выставки.
Газета.Ru01:05

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MWC ждет введения в Барселоне чрезвычайного положения для отмены конгресса

Ридусвчера в 10:18

Выставка Всемирного мобильного конгресса отменена из-за коронавируса

News.ruвчера в 16:37

Выставку мобильной индустрии MWC 2020 отменили из-за коронавируса

REGNUMвчера в 16:59

Всемирный мобильный конгресс в Барселоне отменили из-за коронавируса

ТАССвчера в 14:31

Организаторы отменят крупнейшую выставку смартфонов и технологий MWC 2020

Ferraвчера в 14:27

Крупное мероприятие мобильной индустрии было сорвано из-за коронавируса

Красная веснавчера в 15:57

Всемирный мобильный конгресс отменен из-за коронавируса

Газета.Ru01:05
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 02:34, Ашберн
Шоу-бизнес

Николай Расторгуев рассказал о размере своей пенсии

Многолетний лидер «Любэ» признался, что не помнит точно, сколько денег перечисляет ему пенсионный фонд, но один из музыкантов, которому он когда-то назвал размер своей пенсии, стал недоумевать, как можно прожить на эти деньги.
МонаВиста вчера в 12:58
Происшествия

В Псковской области микроавтобус с пассажирами столкнулся с фурой

В Псковской области при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo погибли восемь человек.
Ведомости вчера в 20:52
Политика

Джо Байден терпит поражение на первых праймериз

Кандидат в президенты США, бывший вице-президент страны Джо Байден не получит должной поддержки на праймериз (первичных выборах), которые проходят в Нью-Гэмпшире.
РЕН ТВ 11 февраля в 21:58
Здоровье

Власти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом

В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19.
Газета.Ru 01:44
Политика

На Украине прокомментировали возможность встречи Зеленского с Путиным

Назначенный новым главой офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным перед запланированным на апрель саммитом лидеров «нормандской четверки», если такая необходимость возникнет.
Наша версия вчера в 06:59
Армия и оружие

Президент Турции обвинил Россию в гибели мирных жителей в Идлибе

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена мириться с нарушением договорённостей по Идлибу и готова задействовать всю свою мощь.
Говорит Москва 01:49
Политика

Трамп не возражает против прекращения военного договора с Филиппинами

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.
RT на русском вчера в 16:23
Интернет

Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов

В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Экономика

В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
РБК вчера в 13:13
Происшествия

Монахиня сбила ребенка и скрылась с места ДТП под Калугой

По данным инспекторов, водитель не совладала с управлением на скользкой дороге, "Лада-Ларгус" вылетела на встречную полосу и сбила 10-летнюю девочку, которая вместе с матерью шла по обочине.
Вести.Ru вчера в 09:39
Экономика

Банк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%

Минимальная ставка банка ВТБ по ипотеке снижена до 7,9% годовых с 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба банка.
REGNUM 11 февраля в 03:10
Политика

Нарышкин назвал Польшу «молчаливой пособницей» гитлеровской Германии

Заключив договор о ненападении с Германией в 1934 году, Польша стала молчаливой пособницей фашистского рейха, заявил глава Российского исторического общества и Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Российская газета вчера в 15:42
Общество

Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии

Число инфицированных новым коронавирусом на круизном судне Diamond Princess в Японии возросло на 44 случая, до 218, власти приняли решение до истечения срока карантина снять с борта лиц пожилого возраста, сообщил на пресс-конференции в четверг министр здравоохранения, труда и социального обеспечения страны Кацунобу Като.
РИА Новости вчера в 22:40
Гаджеты

Перечислены преимущества нового смартфона Samsung Z Flip

В пресс-релизе технологический гигант утверждает, что эта модель является первенцем линейки Galaxy Z, и пока неизвестно, какие ещё смартфоны будут в неё входить.
Профиль вчера в 03:23
Политика

Активно поддерживавший Зеленского доктор Комаровский разочарован

Доктор Комаровский, автор книг и телепрограмм о детском здоровье, который хорошо знаком и украинцам, и россиянам благодаря Интернету во время выборов в Незалежной активно поддерживавший Владимира Зеленского, заявил, что разочарован в нем.
Pravda.Ru вчера в 20:20
Политика

Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
RT на русском вчера в 23:21
Армия и оружие

Шойгу заявил о росте числа высокоточных крылатых ракет в войсках

REGNUM 11 февраля в 04:25
Происшествия

Санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из карантина

Главный санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из больницы женщину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе судов города.
РЕН ТВ 02:11
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Общество

Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
REGNUM 11 февраля в 04:23
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под блатной жаргон сотрудника

Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который отметил повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен из СУСК по дискредитирующим основаниям, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
РИА Новости вчера в 10:48
Наука

Ученые: беременным женщинам следует отказаться от косметики

Специалисты из Лейпцигского научно-исследовательского института имени Гельмгольца выдвинули предположение, что использование женщинами косметики в период беременности может становиться причиной развития ожирения у их будущих детей.
Московский Комсомолец вчера в 06:13
Кино

Режиссер Клим Шипенко снимет сериал по книге Глуховского

Ранее Клим Шипенко экранизировал произведение Глуховского «Текст», главную роль в фильме сыграли Александр Петров, Кристина Асмус, Иван Янковский.
Sibnet Новости 02:05
Авто

Tesla отзывает 15 тыс. электромобилей Model X в США и Канаде

Компания Tesla отзовет в США и Канаде около 15 тыс. электромобилей Model X из-за возможных проблем с гидроусилителем руля, которые могут привести к аварии.
Автоновости дня 00:39
Происшествия

В Саратове у бизнесмена вымогали 50 миллионов рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Саратове троих человек, которым инкриминируют вымогательство 50 миллионов рублей у местного бизнесмена.
АиФ Саратов 00:57
Армия и оружие

Американские военные расстреляли мирных граждан в Сирии

Военнослужащие вооружённых сил США открыли огонь на поражение по мирным гражданам у блокпоста рядом с сирийским городом Камышлы, сообщил на брифинге 12 февраля руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
REGNUM вчера в 16:40
Происшествия

СК начал проверку из-за ЧП на заводе в Свердловской области

RT на русском 02:15
Футбол

Борис Ротенберг: Кокорин проведет весеннюю часть РПЛ в «Сочи»

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил РИА Новости, что нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин проведет весеннюю часть чемпионата России в "Сочи".
РИА Новости 01:52
Киберспорт

Глава Epic Games призвал разработчиков к развитию кроссплатформенности и отказу от лутбоксов

Суини заявил, что будущее видеоигр — за кроссплатформенностью, и призвал всех участников рынка развивать это направление.
3DNews 01:33
Футбол

Гвардиола признался, когда его могут уволить из «Манчестер Сити»

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о поединке с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Газета.Ru 02:22
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