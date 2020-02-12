Общество
Радиочастотный спектрВсемирный мобильный конгресс отменили из-за коронавируса
Ассоциация GSMA сообщает, что до этого из-за опасения эпидемии от участия отказались несколько крупных компаний, включая Amazon, Amdocs, AT&T, Facebook, Intel, LG, Nokia и так далее.
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с чего всё началось
Накануне портал WIRED сообщал, что GSMA просила испанское правительство ввести в стране чрезвычайное положение в связи с коронавирусом, чтобы получить страховку за отмену выставки.Газета.Ru01:05
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Шоу-бизнес
Николай Расторгуев рассказал о размере своей пенсии
Многолетний лидер «Любэ» признался, что не помнит точно, сколько денег перечисляет ему пенсионный фонд, но один из музыкантов, которому он когда-то назвал размер своей пенсии, стал недоумевать, как можно прожить на эти деньги.
Происшествия
В Псковской области микроавтобус с пассажирами столкнулся с фурой
В Псковской области при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo погибли восемь человек.
Политика
Джо Байден терпит поражение на первых праймериз
Кандидат в президенты США, бывший вице-президент страны Джо Байден не получит должной поддержки на праймериз (первичных выборах), которые проходят в Нью-Гэмпшире.
Здоровье
Власти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом
В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19.
Политика
На Украине прокомментировали возможность встречи Зеленского с Путиным
Назначенный новым главой офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным перед запланированным на апрель саммитом лидеров «нормандской четверки», если такая необходимость возникнет.
Армия и оружие
Президент Турции обвинил Россию в гибели мирных жителей в Идлибе
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена мириться с нарушением договорённостей по Идлибу и готова задействовать всю свою мощь.
Политика
Трамп не возражает против прекращения военного договора с Филиппинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.
Интернет
Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов
В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.
Экономика
В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ
Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
Происшествия
Монахиня сбила ребенка и скрылась с места ДТП под Калугой
По данным инспекторов, водитель не совладала с управлением на скользкой дороге, "Лада-Ларгус" вылетела на встречную полосу и сбила 10-летнюю девочку, которая вместе с матерью шла по обочине.
Экономика
Банк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%
Минимальная ставка банка ВТБ по ипотеке снижена до 7,9% годовых с 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Политика
Нарышкин назвал Польшу «молчаливой пособницей» гитлеровской Германии
Заключив договор о ненападении с Германией в 1934 году, Польша стала молчаливой пособницей фашистского рейха, заявил глава Российского исторического общества и Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Общество
Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии
Число инфицированных новым коронавирусом на круизном судне Diamond Princess в Японии возросло на 44 случая, до 218, власти приняли решение до истечения срока карантина снять с борта лиц пожилого возраста, сообщил на пресс-конференции в четверг министр здравоохранения, труда и социального обеспечения страны Кацунобу Като.
Гаджеты
Перечислены преимущества нового смартфона Samsung Z Flip
В пресс-релизе технологический гигант утверждает, что эта модель является первенцем линейки Galaxy Z, и пока неизвестно, какие ещё смартфоны будут в неё входить.
Политика
Активно поддерживавший Зеленского доктор Комаровский разочарован
Доктор Комаровский, автор книг и телепрограмм о детском здоровье, который хорошо знаком и украинцам, и россиянам благодаря Интернету во время выборов в Незалежной активно поддерживавший Владимира Зеленского, заявил, что разочарован в нем.
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Армия и оружие
Шойгу заявил о росте числа высокоточных крылатых ракет в войсках
Происшествия
Санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из карантина
Главный санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из больницы женщину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе судов города.
Общество
Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам
Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под блатной жаргон сотрудника
Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который отметил повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен из СУСК по дискредитирующим основаниям, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Наука
Ученые: беременным женщинам следует отказаться от косметики
Специалисты из Лейпцигского научно-исследовательского института имени Гельмгольца выдвинули предположение, что использование женщинами косметики в период беременности может становиться причиной развития ожирения у их будущих детей.
Кино
Режиссер Клим Шипенко снимет сериал по книге Глуховского
Ранее Клим Шипенко экранизировал произведение Глуховского «Текст», главную роль в фильме сыграли Александр Петров, Кристина Асмус, Иван Янковский.
Авто
Tesla отзывает 15 тыс. электромобилей Model X в США и Канаде
Компания Tesla отзовет в США и Канаде около 15 тыс. электромобилей Model X из-за возможных проблем с гидроусилителем руля, которые могут привести к аварии.
Происшествия
В Саратове у бизнесмена вымогали 50 миллионов рублей
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Саратове троих человек, которым инкриминируют вымогательство 50 миллионов рублей у местного бизнесмена.
Армия и оружие
Американские военные расстреляли мирных граждан в Сирии
Военнослужащие вооружённых сил США открыли огонь на поражение по мирным гражданам у блокпоста рядом с сирийским городом Камышлы, сообщил на брифинге 12 февраля руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Происшествия
СК начал проверку из-за ЧП на заводе в Свердловской области
Футбол
Борис Ротенберг: Кокорин проведет весеннюю часть РПЛ в «Сочи»
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил РИА Новости, что нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин проведет весеннюю часть чемпионата России в "Сочи".
Киберспорт
Глава Epic Games призвал разработчиков к развитию кроссплатформенности и отказу от лутбоксов
Суини заявил, что будущее видеоигр — за кроссплатформенностью, и призвал всех участников рынка развивать это направление.
Футбол
Гвардиола признался, когда его могут уволить из «Манчестер Сити»
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о поединке с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.