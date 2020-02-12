с чего всё началось

Ассоциация GSMA сообщает, что до этого из-за опасения эпидемии от участия отказались несколько крупных компаний, включая Amazon, Amdocs, AT&T, Facebook, Intel, LG, Nokia и так далее.

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