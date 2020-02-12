Общество

Российская газетаРоссийская газетаВсемирный мобильный конгресс отменили из-за коронавируса

Организатор Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress, MWC) GSMA (Объединение производителей и операторов индустрии сотовой связи) принял решение отменить мобильный всемирный конгресс в связи с эпидемией коронавируса.
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 Wired, организаторы MWC просили власти об объявлении режима чрезвычайной ситуации, чтобы они смогли воспользоваться страховкой и не оплачивать издержки из-за отмены мероприятия.
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Выставка Всемирного мобильного конгресса отменена из-за коронавируса

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GSMA рассматривает возможность отмены Mobile World Congress

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