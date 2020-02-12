Общество
Российская газетаВсемирный мобильный конгресс отменили из-за коронавируса
Организатор Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress, MWC) GSMA (Объединение производителей и операторов индустрии сотовой связи) принял решение отменить мобильный всемирный конгресс в связи с эпидемией коронавируса.
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с чего всё началось
По сообщению Wired, организаторы MWC просили власти об объявлении режима чрезвычайной ситуации, чтобы они смогли воспользоваться страховкой и не оплачивать издержки из-за отмены мероприятия.Дождь15:59
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Общество
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о маткапитале
Поправки, которые касаются материнского капитала, внесены в Госдуму партией «Единая Россия».
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Политика
Нетаньяху обвинил ООН в попытках очернить Израиль
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал публикацию доклада ООН о предприятиях, чей бизнес связан с еврейскими поселениями на Западном берегу Иордана, заявив, что это является попыткой очернить Израиль.
Общество
В Калининграде объяснили установку видеокамер в кабинетах гинекологов
Во вторник жительница Калининграда Екатерина Серебренникова рассказала РИА Новости, что обратилась в региональный минздрав и прокуратуру, так как в кабинете УЗИ в женской консультации напротив кушетки для пациентов установлена видеокамера, которую она заметила во время приема.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Происшествия
Полиция задержала подравшихся с охраной ТРЦ «Галерея» молодых людей
Культура
Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»
Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии
Суд не оправдал экс-офицера Черноморского флота Олега Лавренчука, которого летом прошлого года уволили за пьянство на военной службе в Сирии.
Происшествия
Петербурженка рассказала о побеге из карантина по коронавирусу
Молодая жительница Петербурга, которая была госпитализирована в городскую инфекционную больницу им. Боткина после возвращения из КНР, сломав замок, сбежала из стационара после нескольких дней изоляции и подробно рассказала о побеге на своей личной странице в социальной сети.
Культура
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Футбол
Кокорин провел встречу с президентом «Сочи»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин провел встречу с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом, сообщает Sport24.
Здоровье
Тульские школы уйдут на каникулы из-за гриппа и ОРВИ
Для разрыва путей передачи гриппа и ОРВИ среди детей в тульских школах рекомендовано с 13 февраля ввести дополнительные каникулы на 10 календарных дней.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Общество
Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала в эффектной фотосессии
Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон провела потрясающую съемку для журнала Interview, приуроченную к своему дню рождения.
Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
Кино
Маколей Калкин провалил кастинг у Тарантино
Наука
В Канаде обнаружили новый вид тираннозавра
Джон де Грут, который является энтузиастом палеонтологии, обнаружил в Канаде в Южной Альберте новый вид тираннозавра.
Энергетика
В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС
Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Технологии
Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютер
Очередная ошибка в Windows 7 не позволяет некоторым пользователям выключить или перезагрузить компьютер, 9 февраля сообщает ИА Народные новости.
Общество
Россияне отнеслись к коронавирусу спокойнее японцев и американцев
Только 42% из опрошенных в России считают уровень угрозы из-за коронавируса в мире высоким.
Политика
Совбез ООН принял резолюцию по Ливии
Совбез ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии, передает «РИА Новости».
Футбол
«Челси» договорился о трансфере Зиеша
Согласно источнику, следующим клубом игрока станет лондонский «Челси», который договорился о его трансфере за 40 млн евро.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как семья встречает его с работы
Телеведущий Максим Галкин разместил в Instagram шутливое видео, на котором Алла Пугачева и двойняшки Гарри и Лиза поприветствовали его дома после съемок.
Политика
Боливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра
Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.