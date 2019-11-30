Всероссийская акция "против развала медицины" пройдет 30 ноября в 17 регионах страны. Об этом сообщила в эфире радиостанции "Эхо Москвы" председатель независимого профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева.

Политика Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг Президенту Франции Эммануэлю Макрону, который заявил о «смерти мозга» НАТО, стоит обратиться к врачу для проверки своего мозга, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Университете Мармара в Стамбуле.

Происшествия В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.

Спорт НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.

Политика Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.

Политика Пашинян посетил Нагорный Карабах Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР), сообщается на сайте президента НКР Бако Саакяна.

Единоборства Олимпийский чемпион Чахкиев бросил вызов Александру Емельяненко Олимпийский чемпион 2008 года и член Совета чемпионов Федерации бокса России Рахим Чахкиев заявил, что готов подраться с 38-летним Емельянко, информирует пресс-служба организации.

Общество В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Гаджеты Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X подешевел на треть Компания Xiaomi объявила о существенном снижении цены для 43-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4X в Китае. изначально модель предлагалась примерно за 213 долларов в пересчёте по текущему курсу.

Происшествия В Италии при сходе лавины погибли два человека По данным российского генконсульства, которое ссылается на местную спасательную службу, сход лавины произошел утром 30 ноября на итальянской стороне горного массива Монблан в районе города Курмайёр, область Валле-д'Аоста, погибли два горнолыжника.

Общество Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP Главы Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев торжественно дали старт работе газовой магистрали, по которой азербайджанский газ будет поступать в Европу.

Авто АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4 Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.

Технологии В Huawei назвали преимущества Harmony OS перед Android Хакеры научились взламывать Android через Bluetooth-гарнитуру Так, представитель компании подчеркнула, что что код Harmony OS имеет меньшее количество строк, чем у Android.

Футбол В Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа Евро-2020 В румынском Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года, который пройдет в 12 разных городах континента.