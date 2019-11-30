Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыВсероссийская акция «против развала медицины» пройдет 30 ноября

Всероссийская акция "против развала медицины" пройдет 30 ноября в 17 регионах страны. Об этом сообщила в эфире радиостанции "Эхо Москвы" председатель независимого профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева.
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