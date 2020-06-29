Общество
Mockva.ruВсероссийская перепись населения России состоится в апреле 2021 года
Всероссийскую перепись населения перенесут с октября 2020 года на апрель 2021 года из-за распространения коронавируса. В апреле следующего года состоится основная перепись.
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Всероссийская перепись населения, перенесенная из-за пандемии коронавируса, пройдет в апреле 2021 года.ТАСС09:44
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Шоу-бизнес
Николай Басков признался, что мечтает создать семью
Культуромания вчера в 08:00
Общество
Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос 07:21
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
РИА Новости 17:59
Общество
Врач назвал отличительную черту всех долгожителей
Шансы до жить до возраста 100+ имеют в большей степени люди «небольшого размера» рассказал врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с «НСН».
Expert.ru 14:14
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Армия и оружие
«Судно советской закалки»: Forbes рассказал о судьбе корабля «Капрал Рой Уит», который служит флоту ВМС США
«Судно ВМС США «Капрал Рой Уит» является кораблем для перевозки военной техники и личного состава, и названо в честь награжденного медалью Почета морского пехотинца Роя Уита, который во время Вьетнамской войны накрыл своим телом мину, чтобы спасти товарищей», — сказано в сообщении в соцсети.
Новостной фронт 08:09
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
Происшествия
В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском 01:59
Экономика
«Яндекс» привлек более $1 млрд в рамках SPO
«Общее количество новых акций класса А, выпущенных в рамках публичного и частного размещения, составляет 21 522 840 акций класса А, а совокупная валовая выручка составляет приблизительно $1,06 млрд, за вычетом скидок и комиссий андеррайтинга, сборов агента по размещению и предполагаемых совокупных расходов на размещение»,— говорится в сообщении (цитата по «Прайму»).
Коммерсантъ 15:00
Здоровье
Как кофе влияет на вес человека, выяснили ученые
МедиаПоток вчера в 05:41
Футбол
Роналду сделал причёску, как у Куадрадо
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжает эксперименты с причёсками.
Евро-футбол.ру 15:55
Авто
Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями
IrkutskMedia 14:20
Экономика
ПЭК планирует поглощать логистических операторов
Компания ПЭК планирует инвестировать в приобретение около десяти менее крупных логистических операторов, что, по экспертным оценкам, потребует не менее 1,5 млрд руб. Конкуренты уверены, что на рынке достаточно перспектив для органического роста и подобные инвестиции неэффективны.
Коммерсантъ 18:14
Шоу-бизнес
Жена Михаила Ефремова заявила, что дочь хочет посадить актера в тюрьму
Четвертая жена актера Михаила Ефремова Ксения Качалина сообщила о том, что их общая дочь Анна Мария Ефремова будет рада, если отца отправят в тюрьму, а мать - в психиатрическую лечебницу.
Газета.Ru 07:17
Игры
Дешёвую консоль Xbox Series S могут показать в августе
Напомним, приставка может выйти под названием Xbox Series S. Согласно утечкам, производительность её GPU составит около 4 TFLOPS, а слухи приписывают ей цену вдвое ниже, чем у Series X, то есть, ориентировочно, 200-250 долларов. концепт Изначально Xbox Series S компания Microsoft якобы планировала показать в июне, но ситуация в мире повлияла на планы.
iXBT.com 16:52
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе на акции протеста в Кентукки
Известия вчера в 01:07
Спорт
Гимнастка Дина Аверина выиграла золото в упражнениях с обручем
Гимнастка Дина Аверина победила в онлайн-турнире по художественной гимнастике в упражнениях с обручем.
CT news 10:16
Общество
Посол Белоруссии в Москве назвал сроки открытия границы с Россией
Белорусский посол в России Владимир Семашко считает, что российская сторона отменит введенные из-за COVID-19 ограничения на передвижение через границу с Белоруссией в конце июля — начале августа.
РИА Новости 11:38
Общество
В Москве за сутки скончались 35 пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве скончались 35 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщили 29 июня в оперативном штабе.
Известия 17:36
Футбол
Азмун снова грубо нарушил правила медицинского протокола
Форвард «Зенита» Сердар Азмун продолжает наплевательски относится к стараниям клуба оградить своих футболистов от рисков заражения коронавирусом.
Евро-футбол.ру 16:45
Футбол
Экс-игрок «Ливерпуля» — о решении «Ман Сити» организовать чемпионский коридор: это чепуха
Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мёрфи прокомментировал решение «Манчестер Сити» в ближайшем матче организовать чемпионский коридор игрокам мерсисайдского клуба.
Чемпионат 15:35
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
Энергетика
Высокая премия станет нормой для нефти Urals
В четверг 26 июня премия российской нефти марки Urals к Dated Brent в Северо-Западной Европе установила новый рекорд в $2.35 за баррель, и аналитики Альфа-банка ожидают, что она останется высокой в ближайшие месяцы.
Profinance.ru 11:09
Шоу-бизнес
Кэти Перри хотела покончить с собой
Напомним, что Орландо Блум и Кэти Перри познакомились в 2016 году.
ГЛАС.RU 05:23
Футбол
«Беневенто» досрочно вышел в высший дивизион чемпионата Италии
"Беневенто" набрал 76 очков и гарантировал себе первое место в турнирной таблице чемпионата, а вместе с ним и путевку в серию А. Последний и единственный раз "Беневенто" играл в высшем дивизионе чемпионата Италии в сезоне-2017 / 18.
РИА Новости 17:17
Футбол
«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) присудил техническое поражение "Оренбургу" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщает официальный сайт организации.
Газета.Ru 14:15
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Туристические операторы Coral Travel, «Интурист», PEGAS Touristik, TEZ Tour и ANEX Tour начали отменять брони на июль из-за неопределенности со сроком снятия ограничений по COVID-19.
Городовой 14:57