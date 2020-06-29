с чего всё началось

Всероссийскую перепись населения перенесут с октября 2020 года на апрель 2021 года из-за распространения коронавируса. В апреле следующего года состоится основная перепись.

Общество Врач назвал отличительную черту всех долгожителей Шансы до жить до возраста 100+ имеют в большей степени люди «небольшого размера» рассказал врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с «НСН». 2

Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин. 386

Шоу-бизнес Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой. 16

Экономика «Яндекс» привлек более $1 млрд в рамках SPO «Общее количество новых акций класса А, выпущенных в рамках публичного и частного размещения, составляет 21 522 840 акций класса А, а совокупная валовая выручка составляет приблизительно $1,06 млрд, за вычетом скидок и комиссий андеррайтинга, сборов агента по размещению и предполагаемых совокупных расходов на размещение»,— говорится в сообщении (цитата по «Прайму»).

Экономика ПЭК планирует поглощать логистических операторов Компания ПЭК планирует инвестировать в приобретение около десяти менее крупных логистических операторов, что, по экспертным оценкам, потребует не менее 1,5 млрд руб. Конкуренты уверены, что на рынке достаточно перспектив для органического роста и подобные инвестиции неэффективны.

Шоу-бизнес Жена Михаила Ефремова заявила, что дочь хочет посадить актера в тюрьму Четвертая жена актера Михаила Ефремова Ксения Качалина сообщила о том, что их общая дочь Анна Мария Ефремова будет рада, если отца отправят в тюрьму, а мать - в психиатрическую лечебницу. 40

Игры Дешёвую консоль Xbox Series S могут показать в августе Напомним, приставка может выйти под названием Xbox Series S. Согласно утечкам, производительность её GPU составит около 4 TFLOPS, а слухи приписывают ей цену вдвое ниже, чем у Series X, то есть, ориентировочно, 200-250 долларов. концепт Изначально Xbox Series S компания Microsoft якобы планировала показать в июне, но ситуация в мире повлияла на планы.

Общество Посол Белоруссии в Москве назвал сроки открытия границы с Россией Белорусский посол в России Владимир Семашко считает, что российская сторона отменит введенные из-за COVID-19 ограничения на передвижение через границу с Белоруссией в конце июля — начале августа. 105

Общество В Москве за сутки скончались 35 пациентов с коронавирусом За минувшие сутки в Москве скончались 35 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщили 29 июня в оперативном штабе. 990

Футбол Азмун снова грубо нарушил правила медицинского протокола Форвард «Зенита» Сердар Азмун продолжает наплевательски относится к стараниям клуба оградить своих футболистов от рисков заражения коронавирусом. 1

Энергетика Высокая премия станет нормой для нефти Urals В четверг 26 июня премия российской нефти марки Urals к Dated Brent в Северо-Западной Европе установила новый рекорд в $2.35 за баррель, и аналитики Альфа-банка ожидают, что она останется высокой в ближайшие месяцы.

Шоу-бизнес Кэти Перри хотела покончить с собой Напомним, что Орландо Блум и Кэти Перри познакомились в 2016 году.

Футбол «Беневенто» досрочно вышел в высший дивизион чемпионата Италии "Беневенто" набрал 76 очков и гарантировал себе первое место в турнирной таблице чемпионата, а вместе с ним и путевку в серию А. Последний и единственный раз "Беневенто" играл в высшем дивизионе чемпионата Италии в сезоне-2017 / 18.