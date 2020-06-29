Общество
Мойка78Всероссийскую перепись населения проведут в апреле 2021 года
Всероссийскую перепись населения перенесли на будущую весну — она состоится в апреле 2021 года, сообщили в Росстате. По словам главы ведомства Павла Малкова, работу по переписи в труднодоступных районах начнут уже в октябре этого года, как это было запланировано до пандемии коронавирусной инфекции.
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Всероссийская перепись населения, перенесенная из-за пандемии коронавируса, пройдет в апреле 2021 года.ТАСС09:44
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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства.
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«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» Пьянича
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При пожаре в многоэтажке на западе Москвы погибли два человека
В результате пожара погибли два человека.
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По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
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Игры
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Улучшающий зрение за 3 минуты в день фонарик создали в Британии
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Финансовая газета вчера в 06:30
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У Гончаренко и Овчинникова явный конфликт взглядов. Интересно, каким ЦСКА будет в дерби
Дерби друзей из «Динамо» и ЦСКА, состоявшееся в Петровском парке в минувшую субботу, справедливо получило негативные оценки от эстетов.
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Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
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