Всероссийская перепись населения, перенесенная из-за пандемии коронавируса, пройдет в апреле 2021 года.

с чего всё началось

Всероссийскую перепись населения перенесли на будущую весну — она состоится в апреле 2021 года, сообщили в Росстате. По словам главы ведомства Павла Малкова, работу по переписи в труднодоступных районах начнут уже в октябре этого года, как это было запланировано до пандемии коронавирусной инфекции.

Всероссийскую перепись населения проведут в апреле 2021 года

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