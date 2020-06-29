Всероссийская перепись населения, перенесенная из-за пандемии коронавируса, пройдет в апреле 2021 года.

с чего всё началось

Всероссийскую перепись населения перенесут с октября 2020 года на апрель 2021 года из-за распространения коронавируса. В апреле следующего года состоится основная перепись.

Всероссийская перепись населения России состоится в апреле 2021 года

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