Общество

Mockva.ruMockva.ruВсероссийская перепись населения России состоится в апреле 2021 года

Всероссийскую перепись населения перенесут с октября 2020 года на апрель 2021 года из-за распространения коронавируса. В апреле следующего года состоится основная перепись.
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с чего всё началось

Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года

Всероссийская перепись населения, перенесенная из-за пандемии коронавируса, пройдет в апреле 2021 года.
ТАСС09:44

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Росстат: Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года

Будущее России. Национальные проекты09:28

Всероссийскую перепись населения перенесли на апрель 2021 года

Коммерсантъ09:42

Росстат подтвердил сроки проведения всероссийской переписи населения

Известия09:37

Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года

Газета.Ru09:31

Всероссийская перепись населения пройдёт в апреле 2021 года

RT на русском09:31

Перепись населения России пройдет в апреле 2021 года

РИА Новости10:09

Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года

ТАСС09:44
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Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
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Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем аккаунте Facebook опубликовал видео испытания украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360 МЦ «Нептун», которая была разработана в киевском конструкторском бюро «Луч».
Военное дело 27 июня в 06:27
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Авто

Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями

IrkutskMedia 14:20
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Финансы

Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган оценил ситуацию на валютном рынке.
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Космос

Эксперт: Кремль готовится к параду планет

Какие последствия принес последний парад планет, а также как готовится к нему Кремль, рассказал политолог Илья Гращенков, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 27 июня в 21:00
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Шоу-бизнес

Денис Мацуев впервые рассказал о ребенке от балерины Шипулиной

В своем последнем интервью Мацуев впервые открыто рассказал о своей семье и в частности о своём ребёнке.
Bimru.ru 08:58
Политика

Мадуро дал 72 часа представителю ЕС в Венесуэле, чтобы покинуть страну

Власти Венесуэлы решили выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе после того, как ЕС внес 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список.
Газета.Ru 18:27
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Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
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Футбол

Виктор Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА

CT news 09:52
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Экономика

Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей

Льготная ипотека в России Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей.
Интерфакс 05:31
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Культура

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI

Российская газета 17:19
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Здоровье

Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции

ФедералПресс 04:13
Общество

Мишустин сообщил о росте безработицы в 3,5 раза с апреля

Число официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло больше чем в 3,5 раза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 10:23
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Политика

МВД Белоруссии занялось еще одним соперником Лукашенко

Белорусское МВД начало доследственную проверку в отношении претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало.
Московский Комсомолец 10:05
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Игры

Tencent анонсировала шутер с открытым миром в стиле киберпанк

Tencent представила игру SYN — шутер с открытым миром в стиле киберпанк.
CyberSport.ru вчера в 03:44
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Происшествия

Жертвой взрыва в жилом доме в Москве стал один человек, 7 пострадали

Один человек погиб и семь пострадали при взрыве и пожаре в жилом доме в Москве, сообщает ТАСС.
Радио 1 08:11
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Общество

Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
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Политика

В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США.
Газета.Ru 09:46
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
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Здоровье

Как на вес человека влияет кофе, рассказали ученые

Каким образом кофе влияет на вес человека, выяснили ученые из Великобритании.
РИА ОмскПресс 18:41
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Наука

В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения

Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати.
Сайт интересных новостей 27 июня в 06:09
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Футбол

Арбитр признал ошибкой назначенный в ворота «Рубина» пенальти

Игрок в результате получил желтую карточку, а пенальти реализовал полузащитник москвичей Алексей Миранчук.
Inkazan 14:42
ЖКХ

С 1 июля в Сахалинской области вырастут счета за коммуналку

Наступает 1 июля, и кроме возможного обновления Конституции страны, которое в этом году проходит непланово, всех россиян ждет традиционное увеличение стоимости коммунальных услуг.
Сахалин.Инфо 19:20
Общество

Себестоимость ракеты «Ангара» составит четыре миллиарда рублей

Себестоимость ракеты-носителя "Ангара" будет снижена через четыре года до 4 млрд руб. Сейчас, согласно финансовой отчётности Центра им. Хруничева, её производство оценивается в 7 млрд.
Омск здесь 03:04
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Политика

Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК 19:44
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Политика

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
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Общество

Материнский капитал могут разрешить тратить на покупку гаджетов

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий разрешить использовать средства материнского капитала на покупку техники, необходимой для дистанционного обучения ребенка.
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Здоровье

Реанимацию Амурской областной больницы отремонтируют к августу

Амурская правда 03:23
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости 27 июня в 11:29
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Общество

Меркель заверила, что надевает маску в магазине

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила журналистов, что надевает медицинскую маску, когда ходит по магазинам.
Интерфакс 13:47
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