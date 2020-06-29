Общество

Mockva.ruMockva.ruВсероссийская перепись населения России состоится в апреле 2021 года

Всероссийскую перепись населения перенесут с октября 2020 года на апрель 2021 года из-за распространения коронавируса. В апреле следующего года состоится основная перепись.
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с чего всё началось

Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года

Всероссийская перепись населения, перенесенная из-за пандемии коронавируса, пройдет в апреле 2021 года.
ТАСС09:44

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Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

Вести.Ru10:04

Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года

ТАСС09:44

Росстат подтвердил сроки проведения всероссийской переписи населения

Известия09:37

Всероссийскую перепись населения перенесли на апрель 2021 года

Коммерсантъ09:42

Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года

Газета.Ru09:31

Всероссийская перепись населения пройдёт в апреле 2021 года

RT на русском09:31

В Росстате подтвердили сроки проведения Всероссийской переписи населения

TatCenter10:22
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Происшествия

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

РБК 27 июня в 10:33
9,5K
Общество

В школах проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды

В российских школах и колледжах планируется провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды.
Российская газета 27 июня в 05:10
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Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
2,9K
Транспорт

Запущен участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

В Подмосковье открылся 23-километровый участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.
Газета.Ru 13:36
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Общество

Мишустин сообщил о росте безработицы в 3,5 раза с апреля

Число официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло больше чем в 3,5 раза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 10:23
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
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Культура

Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме

Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
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Наука

Разработан гель, который может заменить поврежденные хрящи в суставах

Разработка ученых несколько напоминает желейные конфеты, однако по силе их можно сравнить с настоящим хрящом.
Evo-rus.com 14:01
7
Общество

В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам

Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 05:33
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Шоу-бизнес

Жена Михаила Ефремова заявила, что дочь хочет посадить актера в тюрьму

Четвертая жена актера Михаила Ефремова Ксения Качалина сообщила о том, что их общая дочь Анна Мария Ефремова будет рада, если отца отправят в тюрьму, а мать - в психиатрическую лечебницу.
Газета.Ru 07:17
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Происшествия

СК назвал причину пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы

РБК 15:05
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 4000 на основе Zen 3 выпустят уже этой осенью

Часть источников утверждает, что Ryzen 4000-й серии с поддержкой архитектуры Zen 3 поступит в продажу не раньше 2021 года в связи с экономическими затруднениями фирмы из-за пандемии.
NewInform 10:00
4
Общество

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
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Происшествия

Сестрам Хачатурян добавили три тома

Коммерсантъ вчера в 18:04
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

"За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)", — говорится в тексте Указа.
РИА Новости 12:25
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Происшествия

На западе Москвы два человека погибли при пожаре в жилом доме

РИА Новости 15:09
2
Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
142
Происшествия

В Ленинградской области проверят врачей, отказавших в помощи ребенку

Действия врачей из больницы в Ленобласти, которые отправили мальчика с травмой глаза дожидаться скорую помощь, проверят, сообщили в комитете по здравоохранению Ленобласти.
РИА Новости 13:03
7
Политика

Рекордный обвал рейтинга президента Зеленского зафиксирован на Украине

Если в сентябре 2019 года рейтинг Зеленского составлял 56,1 процента, то в настоящее время это всего лишь 25,3 процента.
Политическая Экспертиза вчера в 07:46
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Максим Фадеев, продюсер и композитор, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.
CT news 06:20
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Космос

Ученые нашли неожиданный способ борьбы с глобальным потеплением

Вечерняя Москва вчера в 04:33
3
Футбол

«Ростов» интересуется нападающим дрезденского «Динамо»

Нападающий дрезденского «Динамо» Александр Еремеефф может продолжить карьеру в чемпионате России.
Metaratings 14:16
Общество

Меркель заверила, что надевает маску в магазине

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила журналистов, что надевает медицинскую маску, когда ходит по магазинам.
Интерфакс 13:47
2
Киберспорт

Ubisoft может сегодня представить новую королевскую битву

Уже сегодня, 29 июня, компания Ubisoft может представить Hyper Scape — новую королевскую битву, сообщает инсайдер Род Бредслоу.
Чемпионат 11:48
1
Авто

В интернете появились дебютные рендеры нового седана Lada Vesta

Актуальную Lada Vesta, которая осенью 2019-го лишь слегка "посвежела", ждет полное обновление - кардинально изменится не только ее салон, но и экстерьер.
Новые автомобили 07:52
8
Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru 27 июня в 23:37
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Армия и оружие

«Судно советской закалки»: Forbes рассказал о судьбе корабля «Капрал Рой Уит», который служит флоту ВМС США

«Судно ВМС США «Капрал Рой Уит» является кораблем для перевозки военной техники и личного состава, и названо в честь награжденного медалью Почета морского пехотинца Роя Уита, который во время Вьетнамской войны накрыл своим телом мину, чтобы спасти товарищей», — сказано в сообщении в соцсети.
Новостной фронт 08:09
1
Общество

Врач назвал отличительную черту всех долгожителей

Шансы до жить до возраста 100+ имеют в большей степени люди «небольшого размера» рассказал врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с «НСН».
Expert.ru 14:14
1
Культура

Вышел новый трейлер мультфильма «Душа» от Pixar

Студия Pixar опубликовала трейлер нового мультипликационного фильма «Душа». Режиссёрами выступили Пит Доктер и Кемп Пауэрс.
News.ru 06:56
4
Политика

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
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