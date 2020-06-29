Общество

Российская газетаРоссийская газетаВсероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

Всероссийскую перепись населения перенесли с октября 2020 на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстата) Павел Малков на презентации оборудования для проведения переписи.
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с чего всё началось

Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года

Всероссийская перепись населения, перенесенная из-за пандемии коронавируса, пройдет в апреле 2021 года.
ТАСС09:44

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Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

Вести.Ru10:04

Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года

ТАСС09:44

Всероссийская перепись населения пройдёт в апреле 2021 года

RT на русском09:31

Росстат подтвердил сроки проведения всероссийской переписи населения

Известия09:37

Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года

Газета.Ru09:31

Всероссийскую перепись населения перенесли на апрель 2021 года

Коммерсантъ09:42

В Росстате подтвердили сроки проведения Всероссийской переписи населения

TatCenter10:22
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Общество

В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса

Распространение пандемии COVID-19 ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в ряде государств, заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Российская газета 12:22
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Политика

Рейтинг Зеленского обвалился в два раза

Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал более чем в два раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованные украинскими СМИ результаты опроса Центра Разумкова.
Газета.Ru вчера в 10:08
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
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Транспорт

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
Известия 12:06
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Авто

Фирма Audi показала обновлённый кроссовер Q5

Кроссовер Audi Q5 последним из вседорожной гаммы немецкой компании примерил новый дизайн и модернизировал оснащение.
Autorating.ru 10:52
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Футбол

Матчи 1/2 финала Кубка России по футболу пройдут 19 июля

Полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут 19 июля, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 13:15
Общество

Меркель ответила, почему ее никто не видел в маске

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что придерживается рекомендаций медиков и надевает маску, когда в этом есть необходимость, например во время походов в магазин.
РИА Новости 13:36
Политика

Прокурор по делу MH17 представил доказательства запуска «Бука»

Отмечается, что после произведенного запуска ракеты ополченцы Донбасса посчитали, что сбили военный самолет Украины.
Evo-rus.com 07:04
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
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Происшествия

Пожар во владимирском драмтеатре потушен

Известия 12:35
9
Политика

Небензя объяснил выход РФ из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что выход России из специального механизма деконфликтинга ООН в Сирии связан с тем, что система не была регламентирована Собвезом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:20
33
Политика

Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату

Tverigrad.ru 09:20
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Общество

Объявлена дата начала учебного года в России

Lenta.ru 12:56
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Технологии

Microsoft выпустила утилиту для восстановления удалённых файлов

Компания Microsoft выпустила новую утилиту Windows File Recovery.
News.ru 08:05
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Футбол

«Сочи» накажет Кокорина за нарушение правил клуба

«В связи с нарушением правил внутреннего распорядка ФК «Сочи» со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры», — цитирует Рубашко ТАСС.
RT на русском 12:44
3
Происшествия

Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания

Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
РБК 07:35
33
Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Деловое.ТВ 02:36
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Общество

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась

РИА Новости 12:19
1
Происшествия

Липецкого подростка убило током во время купания

Липецк, 29 июня 2020, 16:04 — REGNUM В Липецке в посёлке Тракторного завода 17-летний студент техникума погиб в своей квартире во время купания от удара током, сообщил портал LipetskMedia.
REGNUM 09:04
3
Футбол

«Барселона» объявила о переходе футболиста «Ювентуса» Пьянича

РБК 13:43
Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Российская газета 13:44
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Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
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Общество

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
498
Политика

Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК вчера в 08:51
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Футбол

Бюро исполкома РФС частично приняло поправки в регламент РПЛ

По информации новостного ресурса RT, в понедельник состоялось совещание исполкома РФС, на котором обсуждались некоторые поправки в регламент чемпионата.
CT news 13:36
Политика

В Китае оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

Внимание издания «Хуаньцю шибао» привлекли, в частности, российские «смертоносные машины»: танки Т-90М и Т-80БВМ, а также реактивная система залпового огня ТОС-2.
Lenta.ru 10:06
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Авто

Chery готовит обновленный кроссовер Tiggo 2 для России

В отличие от дорестайлингового варианта обновленный Tiggo 2 получит измененную, но узнаваемую внешность.
Tvoe-avto.com 10:17
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Фигурное катание

Медведева намерена стать тренером после завершения карьеры

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что после завершения спортивной карьеры планирует стать тренером, передает smart-flash.jp.
Газета.Ru 10:35
Общество

Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:56
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