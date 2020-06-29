Всероссийская перепись населения, перенесенная из-за пандемии коронавируса, пройдет в апреле 2021 года.

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Всероссийскую перепись населения перенесли с октября 2020 на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстата) Павел Малков на презентации оборудования для проведения переписи.

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

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