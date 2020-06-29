Общество

Вести.RuВести.RuВсероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

Всероссийская перепись населения, перенесенная из-за пандемии коронавируса, пройдет в апреле 2021 года. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал руководитель Федеральной службы государственной статистики РФ Павел Малков.
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с чего всё началось

Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года

Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщил в понедельник глава Росстата Павел Малков. "Постановление правительства РФ подписано.
ТАСС09:44

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Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

Вести.Ru10:04

Всероссийскую перепись населения перенесли на апрель 2021 года

Коммерсантъ09:42

В Росстате подтвердили сроки проведения Всероссийской переписи населения

TatCenter10:22

Названы новые сроки всероссийской переписи населения

Lenta.ru09:32

Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года

Газета.Ru09:31

Всероссийская перепись населения пройдёт в апреле 2021 года

RT на русском09:31

Росстат подтвердил сроки проведения всероссийской переписи населения

Известия09:37
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Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

Газета.Ru 09:40
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Авто

Появились дебютные рендеры нового седана Lada Vesta

Российская автокомпания «АвтоВАЗ» планирует обновить свой флагманский седан Lada Vesta.
32CARS.ru 06:31
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Общество

Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину

«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК 09:17
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Общество

Мишустин: с 1 апреля безработица в России выросла более чем в 3,5 раза

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ТАСС 09:34
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
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Происшествия

Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко

Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35
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Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили самолеты-разведчики США над Черным морем

Российская газета 09:41
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Авто

Kia остановила продажи кроссовера Kia Seltos в России

Сообщается, что российским дилерам разослали письма, в которых содержится информация о временном прекращении продаж.
Tvoe-avto.com 09:11
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Транспорт

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
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Политика

Власти штата Миссисипи изменят флаг из-за символики конфедератов

В американском штате Миссисипи прошло голосование Заксобрания, на котором рассматривали вопрос об изменении местного флага.
Общественная служба новостей вчера в 22:07
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Политика

Глава ОСК объяснил смену должности словами «президент в стране один»

В сентябре 2010 года парламент Чечни — по предложению самого Рамзана Кадырова — принял решение о смене названия должности руководителя региона с «президента» на «главу республики».
РБК 07:24
Культура

Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме

Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
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Шоу-бизнес

Айза Анохина публично поскандалила с Настей Ивлеевой

Экспресс газета 04:44
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Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru 10:15
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Армия и оружие

США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО

Токио говорит о затратах на размещение систем ПРО, мощности радаров Aegis Ashore, что может негативно сказаться на здоровье своих граждан.
Evo-rus.com вчера в 00:09
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Политика

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
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Футбол

Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу

CT news 04:06
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Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
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Диетолог Соломатина назвала продукты, без которых нельзя похудеть

Похудеть без клетчатки не получится, так как она выводит жир.
Evo-rus.com 10:32
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Общество

Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина

Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
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Авто

BMW назвала российские цены на эксклюзивные модели 8-Series

Напомним, новинки BMW 8-Series представили в новом исполнении Goldern Thunder Edition от специалистов BMW Industrial.
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Энергетика

В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
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Политика

Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола

Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
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Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
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Политика

Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
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Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры

Создатели американского мультсериала "Симпсоны" заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать темнокожих персонажей.
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Общество

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона.
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Космос

Впервые в истории науки астрономы увидели столкновение двух черных дыр

Отмечается, что две столкнувшиеся черные дыры слились в одно целое и привели к появлению нового небесного объекта массой приблизительно в сто раз больше массы Солнца.
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