с чего всё началось

После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. Запись его выступления на брифинге опубликована на сайте правительства.

Политика Путин перед заседанием правительства выступит с обращением Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 3,7K

Общество МЧС рекомендовало не носить маски на улице МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса. 2,1K

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1,2K

Религия Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его. 21

Общество В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки МСП Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации. 42

Происшествия В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД. 40

Общество Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции. 128

Политика Мэр Праги возмущен уголовным делом СКР за снос памятника Коневу Мэр Праги Зденек Гржиб возмутился тем, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" из-за сноса бронзового памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6. 79

Общество Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией. 6

Экономика Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые «вертолетные деньги» — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так. 13

Общество Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15". 272

Политика Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ). 222