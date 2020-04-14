Всероссийские проверочные работы перенесли на осень

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Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве. Проверочные работы в конце этого учебного года должны были писать учащиеся 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 11-го классов.