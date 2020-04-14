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Всероссийские проверочные работы перенесли на осень
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Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве. Проверочные работы в конце этого учебного года должны были писать учащиеся 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 11-го классов.В источнике
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Сергей Кравцов
российский политик
После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года.
С чего всё начиналось
Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
Ведомости 03:44
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Кравцов: всероссийские проверочные работы перенесены на осень

Вести.Ru 04:20
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Минпросвещения решило перенести всероссийские проверочные работы на следующий учебный год

ТАСС 03:37
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Всероссийские проверочные работы могут перенести на следующий учебный год из-за коронавируса

Курьер. Среда. Бердск 14 апреля в 04:09
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