Спорт
ИА Запад24Всероссийский кросс нации 21 сентября пройдет в Назарово
В городе Назарово готовятся к проведению легкоатлетического пробега «Всероссийский кросс нации». Как рассказали в отделе спорта администрации, соревнования пройдут в Березовой роще на стартовом городке спортивной школы олимпийского резерва. В нынешнем году размер дистанции составить 2019 метров.
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Всероссийский забег «Кросс Нации» впервые пройдет в Евпатории
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РИА Новости 05:21
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
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