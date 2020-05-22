с чего всё началось

Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля

Общество В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. 78

Политика Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России По последним данным, в России уже на протяжении семи дней регистрируется менее десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом. 1K

Экономика Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей. 10

Происшествия Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.

Происшествия Пассажирский самолет разбился в Пакистане По информации телеканала Dunya News, самолет "Пакистанских авиалиний" (Pakistan International Airlines, PIA) разбился рядом с аэропортом Джинна в городе Карачи 22 мая, передает РИА Новости. 550

Политика Медведев раскритиковал выход США из Договора по открытому небу «Объявленное Вашингтоном решение о предстоящем выходе из Договора по открытому небу (ДОН) стало очередным шагом США на пути разрушения создававшейся десятилетиями архитектуры международной безопасности», — написал Медведев на своей странице в «ВКонтакте». 1

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 291

Единоборства Нганну заявил, что в UFC не хотят его боя с Джонсом Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну уверен, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не хотят свести его в клетке с чемпионом полутяжелого веса Джоном Джонсом, передает "Чемпионат". 1

Общество Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.

Общество Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) неофициально испытали на себе свою вакцину от COVID-19. 2,3K

Гаджеты Apple выпустит AR-гарнитуру в форме очков Стива Джобса Apple Glass могут представить осенью вместе с iPhone 12, но из-за пандемии полноценная презентация пройдёт только в марте следующего года.

Общество Карантин продлевается до 6 июня в Краснодарском крае На заседании оперштаба, которое прошло сегодня под председательством губернатором Краснодарского края Вениамина Кондратьева, принято решение о продлении карантина. 1K

Спорт Матыцин сообщил Путину о планах возобновления подготовки спортсменов Глава ведомства на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил о планах по возобновлению тренировок по 21 виду спорта.

Здоровье Мурашко: ситуация с коронавирусом в Дагестане начала стабилизироваться Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в Республике Дагестан за последнюю неделю начала стабилизироваться, сообщает РИА "Новости".

Музыка Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории Евровидения Клип российской группы Little Big на песню "UNO" стал самым быстрорастущим в истории YouTube канала Евровидения-2020, говорится на официальном сайте песенного конкурса. 830

Шоу-бизнес Филипп Киркоров прокомментировал смерть сына Светланы Моргуновой Два дня назад стало известно о том, что сын народной артистки Светланы Моргуновой умер от коронавируса. 3

Происшествия ЕСПЧ зарегистрировал жалобу блогера Синицы, осужденного за твит о детях силовиков Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу на российкое правосудие от блогера Владислава Синицы, получившего реальные 5 лет заключения за экстремизм в интернете.

Происшествия Красноярский краевой суд отказался выпустить из СИЗО Анатолия Быкова Красноярский краевой суд оставил под стражей предпринимателя и бывшего депутата регионального заксобрания Анатолия Быкова, апелляция его защиты на арест была отклонена. 87

Общество На Украине отложат строительство «Стены» на границе с Россией Государственная пограничная служба Украины заявила, что реализацию проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией планируется отложить на четыре года. 23