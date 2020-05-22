Общество
ТАССВсероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля
Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
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с чего всё началось
Всероссийский выпускной для вузов состоится в режиме онлайн и пройдет ориентировочно 4 июля, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в программе «Диалог» на канале «Россия 24».Известия04:24
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