Ориентировочно Всероссийский выпускной продет 4 июля. Министр отметил, что будут также организованы локальные площадки. Это связано с разнице в часовых поясах и особенностями эпидемиологической ситуации в регионах.

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может пройти 4 июля

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