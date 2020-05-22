с чего всё началось

Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля

Политика Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. 1K

Футбол Кикнадзе объяснил причину непродления контракта с Сёминым Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал отказ руководства клуба продлить контракт с главным тренером Юрием Сёминым.

Общество Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург добавил, что при начале всеобщей вакцинации в сентябре — октябре есть шанс избежать второй волны эпидемии. 59

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 1K

Общество В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. 44

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Энергетика Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5% Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. 19

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 206

Политика МИД КНР отреагировал на выход США из Договора по открытому небу Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что односторонний выход США из Договора по открытому небу негативно скажется на безопасности отдельных регионов.

Общество В УрФУ выявили случай заражения коронавирусом в одном из общежитий Случай заражения новым коронавирусом подтвержден в одном из общежитий Уральского федерального университета (УрФУ).

Общество В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса.

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Авто Охлаждать турбину или нет: эксперты дали совет Специалисты рассказали, что делают автопроизводители, чтобы продлить ей жизнь, и дали совет касательно охлаждения дорогостоящего элемента.