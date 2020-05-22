Общество
Российская газетаСтартовал всероссийский последний онлайн-звонок
Минпросвещения запустило всероссийскую акцию в поддержку выпускников "Последний звонок - 2020" в онлайне. В аккаунте министерства в соцсетях школьников ждут флешмобы, прямые эфиры со знаменитостями, блогерами, исполнителями и ведущими.
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Происшествия
Появилась фотография захватчика банка в центре Москвы
В социальных появилась фотография захватчика банка в центре Москвы на Земляном Валу. Ее опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 10:45
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
РИА Новости 08:29
Общество
Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини
Lenta.ru 09:25
Наука
Создали бионический глаз, который лучше человеческого
Поле зрения технологии составляет 100 градусов, оно не такое широкое, которые может воспринимать человеческий глаз (около 150 градусов), но оно лучше, чем вдимые ограничения обычных плоских датчиков изображения.
Evo-rus.com 21 мая в 03:33
Футбол
У футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирус
У игрока ФК «Спартак» Зелимхана Бакаева обнаружен коронавирус, он лечится дома. Об этом 23 мая сообщается на сайте футбольного клуба.
Известия 10:47
Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, так как его повышение позволяет государству экономить довольно много средств.
РИА Новости 09:35
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Игры
Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней
Игромания.ру 09:10
Политика
Зеленский ответил желающим передать Киево-Печерскую лавру ПЦУ
Киев, 23 мая 2020, 09:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию с требованием передать Киево-Печерскую лавру раскольничьей религиозной организации Православная церковь Украины (ПЦУ).
REGNUM 02:52
Происшествия
Воронцов стал фигурантом еще одного дела
Вести.Ru 09:37
Происшествия
Мужчина, до смерти избивший мать пятерых детей, арестован
Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина сообщила в своем аккаунте в Twitter, что старшему ребенку 9 лет, младшему 2 года, семья состояла под наблюдением инспектора органов опеки в Невском районе и квартиру получила от государства по программе поддержки многодетных семей.
Вести.Ru 10:06
Общество
Детей без прививок могут не принять в школы и детские сады
В Совете Федерации хотят разработать законопроект, по которому детей без прививок не будут принимать в школы и детские сады.
PRO Город Кирово-Чепецк 10:14
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Экономика
Объяснена неизбежность падения цен на жилье в России
Падение стоимости квартир произойдет как на первичном, так и на вторичном рынках, полагают эксперты.
Lenta.ru вчера в 03:16
Армия и оружие
Боевики ливийского ПНС организовали новый вброс о «российском следе»
Боевики опубликовали видео всего спустя сутки после официального заявления генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, представляющего силы Ливийской национальной армии.
Русская Планета 06:40
Финансы
Спекулянты «перевернулись» и теперь делают ставку на рост курса доллара
Нетто-короткая позиция по канадскому доллару продемонстрировала рост пятую неделю подряд и достигла 35 056 контрактов.
Profinance.ru вчера в 17:29
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Политика
Путин запретил избираться с судимостью за преступления средней тяжести
Лица, осужденные за некоторые виды преступлений средней степени тяжести, временно не смогут баллотироваться на выборах.
РБК 09:52
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом
Газета.Ru вчера в 16:48
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
RT на русском 09:16
Общество
Мать жертвы историка Соколова впервые прокомментировала трагедию
Peterburg2.ru 10:08
Общество
Тарзану предложили работу в такси после жалобы на безденежье
NewInform вчера в 21:00
Общество
Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми
Правительство подписало распоряжение о выделении средств из резервного фонда на выплаты в размере 5 тыс. и 10 тыс. руб. семьям с детьми.
РБК 06:42
Происшествия
За сутки в Крым не пропустили рекордное количество автомобилей
За сутки на территорию Крыма прибыло рекордное количество автомобилей. 75 автомобилей не пропустили через границу.
Krym.News 08:25
Здоровье
В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом
В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru 09:37
Авто
Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus
Компания Dacia (румынская «дочка» Renault) выпустит бюджетный кросс-универсал, который станет близким «родственником» следующего Renault Logan.
Автоновости дня 04:55
Общество
В московском зоопарке умер аллигатор, якобы принадлежавший Гитлеру
В московском зоопарке скончался миссисипский аллигатор Сатурн.
Интерфакс 05:55
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости вчера в 18:23