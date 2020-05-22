с чего всё началось

Минпросвещения запустило всероссийскую акцию в поддержку выпускников "Последний звонок - 2020" в онлайне. В аккаунте министерства в соцсетях школьников ждут флешмобы, прямые эфиры со знаменитостями, блогерами, исполнителями и ведущими.

Происшествия Появилась фотография захватчика банка в центре Москвы В социальных появилась фотография захватчика банка в центре Москвы на Земляном Валу. Ее опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале. 1,6K

Наука Создали бионический глаз, который лучше человеческого Поле зрения технологии составляет 100 градусов, оно не такое широкое, которые может воспринимать человеческий глаз (около 150 градусов), но оно лучше, чем вдимые ограничения обычных плоских датчиков изображения. 51

Футбол У футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирус У игрока ФК «Спартак» Зелимхана Бакаева обнаружен коронавирус, он лечится дома. Об этом 23 мая сообщается на сайте футбольного клуба.

Общество В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, так как его повышение позволяет государству экономить довольно много средств. 1,7K

Общество Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке. 9

Политика Зеленский ответил желающим передать Киево-Печерскую лавру ПЦУ Киев, 23 мая 2020, 09:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию с требованием передать Киево-Печерскую лавру раскольничьей религиозной организации Православная церковь Украины (ПЦУ). 1

Происшествия Мужчина, до смерти избивший мать пятерых детей, арестован Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина сообщила в своем аккаунте в Twitter, что старшему ребенку 9 лет, младшему 2 года, семья состояла под наблюдением инспектора органов опеки в Невском районе и квартиру получила от государства по программе поддержки многодетных семей. 132

Армия и оружие Боевики ливийского ПНС организовали новый вброс о «российском следе» Боевики опубликовали видео всего спустя сутки после официального заявления генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, представляющего силы Ливийской национальной армии.

Финансы Спекулянты «перевернулись» и теперь делают ставку на рост курса доллара Нетто-короткая позиция по канадскому доллару продемонстрировала рост пятую неделю подряд и достигла 35 056 контрактов.

Общество Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи. 459

Происшествия Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову. 444

Общество Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми Правительство подписало распоряжение о выделении средств из резервного фонда на выплаты в размере 5 тыс. и 10 тыс. руб. семьям с детьми. 160