Общество
КоммерсантъВсероссийский последний звонок для школьников пройдет онлайн 25 мая
В поддержку одиннадцатиклассников, которые не смогут в этом году пойти на выпускной из-за коронавируса, Минпросвещения России проведет всероссийскую акцию «Последний звонок – 2020» в формате онлайн.
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Здоровье
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости вчера в 08:57
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
Общество
Иммунитет к коронавирусу выявили у 12% обследованных москвичей
Иммунитет к коронавирусу нового типа выявлен у 12% москвичей, прошедших тестирование на антитела, заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
Газета.Ru 03:17
Кино
«Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга
Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал "Настоящее страшное телевидение" со ссылкой на собственный рейтинг.
Газета.Ru вчера в 11:44
Энергетика
Президент дал поручения, связанные с коронавирусом и ТЭК
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития энергетики.
Вести.Ru 05:13
Финансы
Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года
Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля до 75-76 рублей за доллар, сказал глава министерства Максим Решетников.
Российская газета 21 мая в 16:05
Происшествия
В Росздравнадзоре рассказали о проверке аппаратов ИВЛ
Проверка аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга еще продолжается, делать выводы пока преждевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
РИА Новости 04:45
Наука
Доказано влияние коронавируса на развитие болезней мозга
Live24 вчера в 15:33
Общество
Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета
Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
Известия 02:39
Политика
Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму.
РБК 02:14
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 98 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 23 мая выявлено 98 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:46
Общество
Работавшую в бикини тульскую медсестру поддержал глава Минздрава
Медсестру регионального инфекционного госпиталя, вышедшую на работу в купальнике под прозрачным защитным костюмом, поддержали министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, губернатор Алексей Дюмин и главврач больницы.
Русская Планета вчера в 03:29
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
Известия вчера в 10:52
Культура
Познер высказался о скандальном выпуске «Бесогона» Михалкова
Знаменитый российский журналист Владимир Познер прокомментировал скандальный выпуск программы «Бесогон» режиссера Никиты Михалкова.
Что происходит 04:14
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Общество
Введены правила для приезжающих в Югру из Башкирии, Якутии и Дагестана
Сегодня губернатор Югры подписала постановление о мерах, сопровождающих въезд в округ.
СургутИнформТВ вчера в 12:34
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Общество
Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии
Москва, 23 мая 2020, 11:34 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.
REGNUM 04:34
Общество
Голикова предупредила о росте смертности из-за коронавируса в мае
В мае в России серьезно вырастет показатель смертности из-за коронавирусной инфекции.
Дождь вчера в 08:50
Общество
Назван простой способ дезинфекции маски
Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:52
Здоровье
В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19
В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
Российская газета 05:00
Хоккей
Хоккеист Артемий Панарин сделал предложение дочери Олега Знарка
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал предложение руки и сердца своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
В России могут запретить принимать детей без прививок в сады и школы
Уже в этом году может быть запрещен прием в детские сады детей, чьи родители отказываются от прививок.
ГТРК Калуга 21 мая в 02:21
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
Известия вчера в 04:55
Путешествия
В АТОР назвали сроки возобновления поездок за границу
Горин подчеркнул, что внутренний туризм стартует с 1 июня, однако заграничные поездки лучше планировать на третий квартал этого года.
News.ru 02:23
Общество
Введены новые обязанности для прилетающих в Калининград
В Калининградской области до 31 мая 2020 года всем, кто прилетает в аэропорт Храброво (железнодорожной связи с остальной Россией из эксклава сейчас нет), необходимо учесть несколько простых требований, чтобы сделать своё пребывание благополучным.
Русский Запад вчера в 23:57