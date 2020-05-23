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Здоровье Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете". 567

Политика В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО. 431

Общество Иммунитет к коронавирусу выявили у 12% обследованных москвичей Иммунитет к коронавирусу нового типа выявлен у 12% москвичей, прошедших тестирование на антитела, заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун. 529

Кино «Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал "Настоящее страшное телевидение" со ссылкой на собственный рейтинг. 16

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Общество Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург. 323

Общество Работавшую в бикини тульскую медсестру поддержал глава Минздрава Медсестру регионального инфекционного госпиталя, вышедшую на работу в купальнике под прозрачным защитным костюмом, поддержали министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, губернатор Алексей Дюмин и главврач больницы. 3K

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Общество Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии Москва, 23 мая 2020, 11:34 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая. 8

Общество Назван простой способ дезинфекции маски Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. 64

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Путешествия В АТОР назвали сроки возобновления поездок за границу Горин подчеркнул, что внутренний туризм стартует с 1 июня, однако заграничные поездки лучше планировать на третий квартал этого года.