Общество

RT на русскомRT на русскомВсероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая

«Минпросвещения России проведёт всероссийскую акцию в поддержку выпускников «Последний звонок — 2020» в формате онлайн», — заявили в министерстве. Отмечается, что трансляция начнётся 25 мая в 10:00 мск на странице Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».
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Всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку последнего звонка для всех выпускников школ пройдет 25 мая, сообщает
 ведомство на своем сайте.
РБК04:48

Подробнее о событии

Всероссийский последний звонок для школьников пройдет онлайн 25 мая

Коммерсантъ06:00

«Последний звонок» пройдет онлайн 25 мая

Вести.Ru05:43

Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате 25 мая

РЕН ТВ05:10

Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате

РБК04:48

Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая

RT на русском04:47

Всероссийский последний звонок для школьников пройдет 25 мая в режиме онлайн

ТАСС04:23

Минпросвещения рассказало о «Последнем звонке — 2020»

РИА Новости05:06
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