с чего всё началось

«Минпросвещения России проведёт всероссийскую акцию в поддержку выпускников «Последний звонок — 2020» в формате онлайн», — заявили в министерстве. Отмечается, что трансляция начнётся 25 мая в 10:00 мск на странице Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 1K

Общество В Московском зоопарке умер «аллигатор Гитлера» Сатурн В Московском зоопарке в возрасте 84 лет умер аллигатор по кличке Сатурн. Его подарили Советскому Союзу британцы после Второй мировой войны. 122

Общество Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи. 952

Общество Назван период заразности носителей коронавируса Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов. 47

Общество Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. 203

Общество Прокуратура проверит данные о нехватке оборудования во временном госпитале в «Крокусе» Прокуратура Московской области проверит информацию о нехватке медицинского оборудования во временном госпитале "Крокус Экспо", открытом для лечения пациентов с коронавирусом, а также о невыплате зарплаты медикам. 6

Происшествия Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области Прокуратура Ярославской области проводит проверку в связи с пожаром в частном доме в деревне Тараканово Угличского района, в котором погибли трое малолетних детей, сообщает пресс-служба ведомства в субботу. 8

Общество Илон Маск заявил о любви к русскому языку Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку.

Общество Рестораторы попросили разрешить открытие летних веранд Рестораторы просят разрешить проведение семейных праздников в отдельных залах для не более чем 20 человек. 5

Происшествия Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе "Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook. 417

Кино Роберт Паттинсон рассказал о своей новой роли Бэтмена Новый Бэтмен, которого сыграет британец Роберт Паттинсон, известный ролью вампира Эдварда Каллена в «Сумерках», сейчас самоизолировался в Лондоне и ждет восстановления съемочного процесса.

Культура Руби Роуз внезапно ушла из сериала «Бэтвумен» Второй сезон сериала "Бэтвумен" выйдет в 2021 году без участия актрисы Руби Роуз. О своем уходе Роуз заявила внезапно. 7

Происшествия В Киеве произошел взрыв возле офиса Медведчука Взрыв возле офиса лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в Киеве произошел 23 мая, сообщает издание УНИАН. 90

Здоровье В Китае впервые не выявили новых случаев заражения коронавирусом В материковом Китае впервые с начала эпидемии коронавируса не выявили ни одного нового случая заражения этой инфекцией, также не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. 16

Здоровье В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом. 481