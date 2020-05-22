Общество

ТАССТАССВсероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля

Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
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с чего всё началось
"Мы выступили с одной такой инициативой, понятно, в силу распространения эпидемии, а с другой стороны, если подумать, собственно онлайн, это ведь еще и позволяет стирать границы, потому что в один день, я думаю, что это 4 июля ориентировочно, с одной стороны будут объединяющие всех мероприятия", - сказал Фальков в программе "Диалог" на канале "Россия 24
" (ВГТРК).
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Российский государственный и политический деятель. Министр науки и высшего образования Российской Федерации с 21 января 2020 года. Ректор Тюменского государственного университета.
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