с чего всё началось

Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля

Общество В Москве с 27 мая будут действовать только столичные цифровые пропуска "В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - сообщил Собянин. 602

Общество Вирусолог оценил испытания российской вакцины от коронавируса на людях Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн прокомментировал сообщения о том, что Россия испытала вакцину от коронавируса на людях.

Происшествия Появились данные о вероятной причине авиакатастрофы в Пакистане Пилоты пакистанского пассажирского самолета, разбившегося в Карачи, во время последнего разговора с диспетчерами сообщали о проблеме с двигателем. 367

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1,1K

Политика Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус "Еще раз подчеркну: сейчас, в период поэтапного выхода из режимов ограничений, восстановления работы ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства, широкое проведение тестов, строгое неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеет ключевое значение", - сказал глава государства. 4

Экономика Чемезов назвал маркировку лекарств мерой по предотвращению их дефицита Глава Ростеха Сергей Чемезов назвал маркировку лекарств одной из мер предотвращения их дефицита.

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Наука Исследователи обнаружили ген худобы Группа учёных обнаружила ген, который играет роль в организме у людей, которые не следят за своим рационом и не занимаются спортом, но при этом не набирают вес, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на New Atlas.В своей работу учёные проверли обширное исследование по всей геномной ассоциации с участием порядка 50 000 человек. 13

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Экономика ЦБ допустил расширение условий по «каникулам» для автокредитов Банк России допускает возможность расширения условий для предоставления кредитных каникул по автомобильным кредитам.

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Политика США официально уведомили РФ о выходе из Договора по открытому небу Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе.

Религия РПЦ назвала свое финансовое положение чрезвычайно сложным В Русской православной церкви заявили о тяжелой финансовой ситуации, к которой привели ограничительные меры во время эпидемии коронавируса, передает "Интерфакс".

Политика Украина предъявит России иск за инцидент в Керченском проливе Украина до 22 мая подаст в международный арбитраж иск к России с требованием компенсации материального и морального вреда за инцидент в Керченском проливе, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству УНН. 193