Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которые предложил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, планируется провести до 1 мая 2020 года, сообщил ТАСС в четверг источник в Совете Федерации.

с чего всё началось

"До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней", - сказал источник. Он добавил, что сейчас разрабатывается порядок проведения голосования.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до 1 мая

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