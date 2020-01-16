Политика
ТАССВсероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до 1 мая
"До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней", - сказал источник. Он добавил, что сейчас разрабатывается порядок проведения голосования.
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с чего всё началось
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которые предложил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, планируется провести до 1 мая 2020 года, сообщил ТАСС в четверг источник в Совете Федерации.ТАСС05:03
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Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
«Ъ»: Путин может возглавить «Единую Россию» в 2024 году
По окончанию президентского срока Владимир Путин может возглавить партию «Единая Россия», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Кремле.
Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Происшествия
Очевидец рассказал о стрельбе в суде Новокузнецка
Житель Кузбасса в беседе с телеканалом «360» рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке, очевидцем которой он стал.
Теннис
Медведев в первом круге Australian Open сыграет с американцем Тиафо
Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в первом круге встретится с Уго Дельеном из Боливии, действующий победитель турнира, вторая ракетка мира серб Новак Джокович сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом, третий номер ATP швейцарец Роджер Федерер посостязается с американцем Стивом Джонсоном.
Футбол
Дзагоев охарактеризовал атакующий потенциал ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев в интервью "СЭ" прокомментировал слова главного тренера армейцев Виктора Гончаренко об его атакующем потенциале.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале
Россиянам пообещали 50-градусные морозы в феврале.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор призывает использовать медицинскую маску в общественных местах, соблюдать правила "респираторного этикета", а именно: здоровым не трогать руками нос, рот и глаза, больным не ходить без масок, а кашлять и чихать только в носовые платки.
Общество
«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Политика
Кудрин заявил о надежде на реформы после отставки Медведева
Принятое президентом России Владимиром Путиным решение об отставке правительства Дмитрия Медведева увеличило надежды на проведение реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области
Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
Интернет
Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS
Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
Политика
Политолог оценил внесение кандидатуры Мишустина на должность премьера
Директор Международного института новейших государств политолог Алексей Мартынов прокомментировал в беседе с RT выдвижение кандидатуры главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Авто
Автодилеры подняли цены на автомобили из-за утильсбора и инфляции
Цены на новые автомобили в России в начале 2020 года выросли на 1-5% из-за роста утильсбора, инфляции и обновления модельных линеек.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Авто
Обновлённый Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа
В Сети «засветился» новый кроссовер Volkswagen Tiguan во время съёмок рекламного ролика.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Здоровье
Поликлиники на Сахалине становятся доступнее
"Доступных поликлиник" на Сахалине стало больше. Престижного статуса удостоены еще четыре медицинские организации области.
Общество
Louis Vuitton купил второй крупнейший алмаз в истории весом 1758 карат
Покупателем второго по размеру алмаза в истории массой 1758 карат стал производитель люксовых товаров Louis Vuitton (принадлежит LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy), пишет The New York Times со ссылкой на гендиректора компании Майкла Бурка.
Финансы
России предсказали курс 200 рублей за доллар
Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Общество
Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн.
Авто
Стала известна дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ
Модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», появится во второй половине 2021 года, а не в 2020 году, как предполагалось ранее.
Политика
Мишустин попал в базу «Миротворца»
Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Происшествия
СК завершил расследование в отношении убийц следователя Шишкиной
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух исполнителей убийства следователя МВД Евгении Шишкиной.