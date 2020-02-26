Политика
Газета.RuВсероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Этот день будет оплачиваемым выходным.
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К 19 апреля заканчивается православный пост – Пасха. 24 апреля у наших братьев мусульман начинается священный месяц Рамадан. Между этими датами – 22 апреля, рабочий день. Мы должны предусмотреть, что этот день будет объявлен выходным днем. Нам 22 апреля представляется наиболее оптимальной датой.
— Андрей Клишас, российский политикПетербургский дневник 11:25
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