К 19 апреля заканчивается православный пост – Пасха. 24 апреля у наших братьев мусульман начинается священный месяц Рамадан. Между этими датами – 22 апреля, рабочий день. Мы должны предусмотреть, что этот день будет объявлен выходным днем. Нам 22 апреля представляется наиболее оптимальной датой.

Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Этот день будет оплачиваемым выходным.

Политика Контактная группа по Донбассу обсудила меры в связи с коронавирусом "Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса", - написала Олифер на своей странице в Facebook.

Общество Гульнара Каримова предложила выкупить свою свободу за $686 млн В свою очередь Министерство юстиции Узбекистана заявило об отсутствии у Гульнары Каримовой возможности распоряжаться деньгами, которые были заморожены на связанных с ее именем счетах в рамках расследования уголовных дел за рубежом.

Религия Участники встречи в Аммане призвали патриарха Варфоломея к диалогу Участники межправославной встречи в Аммане решили провести до конца года ещё одну встречу и пригласили Константинопольского патриарха Варфоломея присоединиться к диалогу, говорится в коммюнике по итогам совещания.

Общество Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Происшествия СК установил личность второго соучастника убийства Япончика Следственный комитет России (СКР) установил личность второго предполагаемого соучастника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного под прозвищем Япончик, сообщается на сайте ведомства.

Футбол Лион — Ювентус 1:0 (2-й тайм) В ХХI веке команды встречались между собой пять раз. Четырежды победу праздновали туринцы, еще один раз соперники расходились миром.

Политика В «Единой России» опровергли планы о смене лидера и названия Ранее в прессе появились сообщения о том, что к выборам в Госдуму в 2021 году партия планирует объединиться с ОНФ и убрать из названия слово «единая».

Происшествия Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».