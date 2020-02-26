Владимир Владимирович согласился с предложением, поэтому мы исходим от этого.

Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Этот день будет оплачиваемым выходным.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

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