Политика
Газета.RuВсероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Этот день будет оплачиваемым выходным.
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Владимир Владимирович согласился с предложением, поэтому мы исходим от этого.
— Павел Крашенинников, российский государственный деятельOnline47.ru 11:22
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