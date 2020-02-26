Политика

Газета.RuГазета.RuВсероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Этот день будет оплачиваемым выходным.
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Павел Крашенинников
Владимир Владимирович согласился с предложением, поэтому мы исходим от этого.
— Павел Крашенинников, российский государственный деятельOnline47.ru 11:22

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