Политика
Газета.RuВсероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Этот день будет оплачиваемым выходным.
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Да, президент поддержал предложение о голосовании 22 апреля.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 11:07
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