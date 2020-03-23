Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВВсероссийскую диспансеризацию приостановили из-за коронавируса

Всероссийскую диспансеризацию временно приостановили в связи с распространением коронавируса.
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Правительство распорядилось приостановить диспансеризацию в связи с коронавирусом

ТАСС03:19

Правительство приостановило всероссийскую диспансеризацию из-за коронавируса

Rambler News Service01:52

В России приостановили проведение диспансеризации из-за коронавируса

Известия02:19

Всероссийская диспансеризация приостановлена из-за коронавируса

RT на русском02:09

В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса

РИА Новости02:07

Власти приостановили Всероссийскую диспансеризацию населения из-за COVID-19

Интерфакс02:02

Всероссийская диспансеризация приостановлена из-за коронавируса

Lenta.ru02:29
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана

RuNews24.ru вчера в 18:31
Политика

Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом

Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.
Российская газета вчера в 19:54
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости 21 марта в 14:59
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Авто

Рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

АвтоВАЗ ныне дает рекомендацию заправлять обновленную Lada Granta топливом АИ-95.
SpeedMe вчера в 12:12
Общество

Мишустин сообщил о новых мерах по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами перечислил новые меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Аргументы недели 02:59
Авто

На отечественные автомобили заставит россиян пересесть кризис

Российские автовладельцы в скором времени начнут пересаживаться на машины более низкого класса и обратят внимание на отечественный автопром.
Live24 вчера в 06:41
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:27
Здоровье

Врач, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы

Переболевшая коронавирусом врач детально описала все симптомы тяжелого заболевания. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:04
Политика

Гордон заявил о риске распада Украины

Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».
REGNUM 01:41
Здоровье

21 марта в Ивановской области с карантина выписали 12 человек

В субботу, 21 марта, в Ивановской области с карантина выписали 12 человек. У них отрицательные тесты на Covid-19.
Аргументы и факты - Иваново вчера в 06:35
Общество

В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны

В Москве с 21 марта прекращается доступ посетителей в бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки.
Московский Комсомолец 21 марта в 11:23
Общество

В Марокко вылетел спецрейс для эвакуации россиян

Спецрейс российской авиакомпании Azur air вылетел в Марокко для вывоза россиян, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя компании.
Газета.Ru 02:04
Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Интерфакс 21 марта в 06:07
Армия и оружие

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru вчера в 08:48
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM вчера в 13:36
Общество

За сутки в Москве зарегистрировали 71 случай заражения коронавирусом

Фото: stroi.mos.ru За сутки в Москве зарегистрировали еще 71 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Molnet.ru 03:08
Общество

Правительство выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство РФ выделяет Минпромторгу 7,5 миллиарда рублей из своего резервного фондана закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в целях предупреждения распространения коронавируса, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02:21
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

Заместитель начальника Госавтоинспекции Александр Быков заявил, что ГИБДД планирует ввести в работу высокотехнологичные камеры, чтобы контролировать использование водителями смартфонов за рулем.
Газета.Ru 03:11
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Космос

Ультратонкие солнечные панели оказались эффективнее

Компания Azur Space Solar Power в Германии создала новые солнечные панели толщиной всего 0,02 мм, что тоньше человеческого волоса.
V-kosmose.com 00:42
Общество

Роскачество обнаружило в одной из марок молока кишечную палочку

В ходе исследования молока шести марок Роскачество обнаружило в одном из них кишечную палочку.
РЕН ТВ 01:59
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru вчера в 08:23
Общество

На Украине официально зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом

По состоянию на 22:30 22 марта, на Украине официально подтверждено 73 случая заражения коронавирусом COVID-19.
Евразия Daily 00:32
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву

63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Shraibikus News вчера в 08:13
Спорт

Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020

Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.
РИА Новости вчера в 21:56
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM вчера в 02:19
Общество

Британское правительство призвало не ездить на дачи во время эпидемии

Британское правительство в воскресенье призвало граждан страны не ездить на дачи и курорты во время пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:44
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