Коронавирус
РЕН ТВВсероссийскую диспансеризацию приостановили из-за коронавируса
Всероссийскую диспансеризацию временно приостановили в связи с распространением коронавируса.
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Правительство приостановило всероссийскую диспансеризацию из-за коронавируса
Rambler News Service01:52
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Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана
Политика
Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом
Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
Авто
Рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го
АвтоВАЗ ныне дает рекомендацию заправлять обновленную Lada Granta топливом АИ-95.
Общество
Мишустин сообщил о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами перечислил новые меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Авто
На отечественные автомобили заставит россиян пересесть кризис
Российские автовладельцы в скором времени начнут пересаживаться на машины более низкого класса и обратят внимание на отечественный автопром.
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Здоровье
Врач, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы
Переболевшая коронавирусом врач детально описала все симптомы тяжелого заболевания. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Политика
Гордон заявил о риске распада Украины
Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».
Здоровье
21 марта в Ивановской области с карантина выписали 12 человек
В субботу, 21 марта, в Ивановской области с карантина выписали 12 человек. У них отрицательные тесты на Covid-19.
Общество
В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны
В Москве с 21 марта прекращается доступ посетителей в бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки.
Общество
В Марокко вылетел спецрейс для эвакуации россиян
Спецрейс российской авиакомпании Azur air вылетел в Марокко для вывоза россиян, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя компании.
Общество
Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Армия и оружие
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Общество
За сутки в Москве зарегистрировали 71 случай заражения коронавирусом
Фото: stroi.mos.ru За сутки в Москве зарегистрировали еще 71 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Общество
Правительство выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ
Правительство РФ выделяет Минпромторгу 7,5 миллиарда рублей из своего резервного фондана закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в целях предупреждения распространения коронавируса, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями
Заместитель начальника Госавтоинспекции Александр Быков заявил, что ГИБДД планирует ввести в работу высокотехнологичные камеры, чтобы контролировать использование водителями смартфонов за рулем.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Космос
Ультратонкие солнечные панели оказались эффективнее
Компания Azur Space Solar Power в Германии создала новые солнечные панели толщиной всего 0,02 мм, что тоньше человеческого волоса.
Общество
Роскачество обнаружило в одной из марок молока кишечную палочку
В ходе исследования молока шести марок Роскачество обнаружило в одном из них кишечную палочку.
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Общество
На Украине официально зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом
По состоянию на 22:30 22 марта, на Украине официально подтверждено 73 случая заражения коронавирусом COVID-19.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву
63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Спорт
Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020
Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Общество
Британское правительство призвало не ездить на дачи во время эпидемии
Британское правительство в воскресенье призвало граждан страны не ездить на дачи и курорты во время пандемии коронавируса.