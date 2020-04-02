Коронавирус

РБКРБКРосстат предложил перенести перепись населения на 2021 год

Росстат предложил перенести на 2021 год всероссийскую перепись населения, основной этап которой запланирован на октябрь текущего года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.
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Росстат предложил перенести Всероссийскую перепись населения

"Росстат выступил с инициативой перенести на 2021 год проведение Всероссийской переписи населения, основной этап которой сейчас запланирован на октябрь 2020 года", - рассказали в службе, уточнив, что новые сроки проведения переписи населения будут определены правительством РФ.
РИА Новости01:08

Подробнее о событии

Росстат предложил перенести перепись населения на 2021 год

РБК02:10

Росстат предложил перенести Всероссийскую перепись населения

Известия01:47

Всероссийскую перепись населения предложили перенести на 2021 год

RT на русском01:15

Всероссийскую перепись населения хотят перенести из-за коронавируса

URA.Ru01:32

Всероссийскую перепись населения предложили перенести из-за коронавируса

Lenta.ru01:11

Росстат предложил перенести всероссийскую перепись населения на 2021 год

ТАСС01:06

Всероссийская перепись населения будет перенесена на 2021 год

Интерфакс - Россия01:04
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Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 06:18, Ашберн
Общество

В Минобороны оценили возможность переноса парада Победы

РИА Новости 05:48
Здоровье

В Госдуме назвали отличие карантина от самоизоляции

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич назвал отличия между самоизоляцией и карантином.
DixiNews 01:04
Политика

Путин выступит с новым обращением к россиянам

Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам.
RT на русском 06:01
Происшествия

У роженицы из Барнаула обнаружен коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен в минувшее воскресенье у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканы.
Вести.Ru 01:44
Общество

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина

Госдума приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), устанавливающие штрафы для неинфицированных граждан за нарушение карантинного режима, сообщает ТАСС.
Москва 24 31 марта в 03:53
Политика

Песков: оперштаб докладывает, что медоборудования в России хватает

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции докладывает, что медицинского оборудования для врачей в России хватает, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:03
Общество

Глеб Никитин рассказал, как нижегородцы смогут выходить из дома

Глеб Никитин подробно рассказал, как, начиная с 2 апреля, в регионе начнет действовать контроль за соблюдением режима самоизоляции.
Московский Комсомолец Нижний Новгород 03:58
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости вчера в 12:16
Происшествия

Количество заболевших коронавирусом на Дону увеличилось почти в 2 раза

В Ростовской области количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось почти в два раза и достигло девяти человек.
Российская газета 05:24
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Общество

Новые ограничения ввели в Ростовской области из-за коронавируса

Ограничения по передвижению не касаются медиков и волонтеров. Добавим, что сейчас в регионе выявлено пять случаев заболевания коронавирусом.
Rostov gazeta вчера в 23:02
Биатлон

Главу российского биатлона обвинили в растрате денег на жену

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков обвинил главу СБР Владимира Драчева в растрате денег организации на личные нужды.
Lenta.ru 06:11
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Наука

Ученые: вылечившиеся от коронавируса люди остались заразными

Сами ученые подчеркивают, что исследование нельзя считать стопроцентно строгим, и отмечают, что еще неизвестно, будет ли формально исцелившийся пациент только носителем инфекции или все-таки заразным и опасным ля других.
ToDay News Ufa вчера в 04:33
Футбол

«Волгоград-Арену» подсветят цветами флагов России и Италии

Отмечается, что такая подсветка будет включена в течение трёх вечеров, начиная со 2 апреля, в знак поддержки Россией жителей Италии, которые пострадали от пандемии коронавируса.
REGNUM 05:57
Политика

США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
BFM.ru 05:51
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество

Итальянские повара сварили для российских военврачей borsch

Интернет-пользователи активно постят снимок, сделанный в Италии: тамошние кулинары сварили для военврачей из России борщ.
Евразия Daily 05:56
Политика

Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией

РИА Новости 01:05
Политика

Мишустин призвал не затягивать с подготовкой подзаконных актов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмину нельзя затягивать с принятием подзаконных актов, чтобы законы в связи с распространением коронавируса работали немедленно.
РИА Новости 05:24
Общество

Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупкам на время карантина

Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19.
Газета.Ru 03:59
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Армия и оружие

В США опасаются распространения противоспутникового оружия

В США опасаются, что не только Россия и Китай смогут применять свои разработки, чтобы противостоять Вашингтону в космосе, но и другие страны способны мешать работе американских спутников, тем более что для этого можно использовать сравнительно недорогие технологии.
Газета.Ru 31 марта в 11:18
Культура

Американский композитор Адам Шлезингер умер от коронавируса

Инфорос 04:54
Здоровье

На коронавирус проверят всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ

На Кубани с 31 марта были введены ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу. Полный перечень ограничений можно найти здесь.
Кубань 24 01:12
Общество

В США за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на CNN, по данным телеканала за сутки в США от коронавируса погибли 770 человек.
ToDay News Ufa вчера в 02:06
Шоу-бизнес

Журналистка, лицо и тело которой 10 лет назад изуродовали кислотой, снялась для обложки журнала

В 2009 году незнакомец облил Кэти кислотой.
Life.ru вчера в 08:06
Политика

Застрявший в Москве из-за коронавируса американец пожаловался на безысходность

Американский турист застрял в Москве из-за ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 04:47
Шоу-бизнес

15-летнего сына Аллы Довлатовой экстренно госпитализировали

Газета.Ru 04:55
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform вчера в 08:39
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