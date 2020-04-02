Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате. Основной этап был запланирован на октябрь этого года.

Всероссийскую перепись населения могут перенести на год

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