В Петербурге официально запретили проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. Распоряжение подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба городской администрации. Запрещены будут все события, число участников которых превышает 1 тыс. человек.

Вслед за Ленобластью массовые мероприятия отменили в Петербурге

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