Общество

Neva.TodayNeva.TodayВслед за Ленобластью массовые мероприятия отменили в Петербурге

В Петербурге официально запретили проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. Распоряжение подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба городской администрации. Запрещены будут все события, число участников которых превышает 1 тыс. человек.
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Больше 300 не собираться: Ленобласть ввела запрет на массовые мероприятия

КП - Санкт-Петербург08:26

Вслед за Ленобластью массовые мероприятия отменили в Петербурге

Neva.Today07:35

Ленобласть вслед за Петербургом объявила о спецмерах в связи c пандемией Covid-19

Эксперт Северо-Запад08:48
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 14:53, Ашберн
Футбол

«Динамо» победило «Ахмат» в матче РПЛ

RT на русском 14:24
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Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
РИА Новости 04:50
Политика

Весеннюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса

Весенняя сессия ПАСЕ не состоится из-за вспышки коронавируса в Европе, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
РИА Новости 14:18
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
РБК 11:03
Общество

Жена Овечкина рассказала о панике в США из-за коронавируса

Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала, как ведут себя жители США во время пандемии коронавируса.
VSE42.RU 05:50
Общество

В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 09:10
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Газета.Ru 11:23
Футбол

АПЛ приостановлена из-за коронавируса

Английская премьер-лига (АПЛ) и Английская футбольная лига (EFL) приостановили проведение матчей из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:59
Происшествия

В аварии в Мурманске столкнулись 18 машин

Массовое столкновение автомобилей произошло на объездной дороге в Мурманске на отрезке между улицами Кооперативная и Рогозерская.
SM News 07:14
Кино

Вин Дизель заявил, что фильм «Бладшот» запустит новую киновселенную

REGNUM 10 марта в 20:07
Общество

В Петербурге введен запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий. Это было сделано из-за вероятности распространения коронавируса.
ПолитРоссия 07:37
Шоу-бизнес

Жена с сыном уехали от перенесшего инсульт актера Алексея Янина

Супруга перенесшего инсульт звезды сериала «Клуб» Алексея Янина Дарья Клюшникова больше не живет с ним в одном доме и увезла сына, однако помогает супругу и надеется на его выздоровление.
Рамблер 14:08
Наука

В геноме коронавируса нашли первое большое изменение

Молекулярные биологи из Сингапура обнаружили первое крупное изменение в геноме коронавируса нового типа (SARS-CoV-2).
ТАСС Наука 05:32
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM 11 марта в 21:42
Кино

Вин Дизель считает финал «Форсажа 7» одной из лучших сцен в истории кино

В беседе с NME звезда франшизы «Форсаж» Вин Дизель заявил, что концовка седьмой части, где происходит прощание с Полом Уокером и его героем, — один из лучших моментов в истории кинематографа.
КиноПоиск 08:10
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс вчера в 11:18
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
РИА Новости вчера в 15:03
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru 05:09
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru 08:07
Армия и оружие

Столкновение между джихадистами и местными жителями произошло на севере сирийского Идлиба

Народные новости 00:39
Здоровье

Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса

Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
РБК 13:02
Космос

Сериал «Космос: возможные миры» вышел на телеэкраны

Вашингтон, 11 марта 2020, 10:31 — REGNUM Третий сезон документального научно-популярного сериала «Космос», который теперь называется «Космос: возможные миры», вышел на экраны 10 марта на платформе Megogo.
REGNUM 11 марта в 03:31
Авто

Lada Vesta получила новую эксклюзивную опцию

В новых люксовых версиях Lada Vesta 2020 появилась новая опция: задний диван и комбинированные сиденья из кожи и алькантары.
МонаВиста вчера в 07:17
Шоу-бизнес

Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки

С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Газета.Ru вчера в 06:51
Технологии

Российские экзоскелеты подходят для производств и медицины

Государственная корпорация Ростех сообщает о том, что в нашей стране разработаны специализированные экзоскелеты, призванные упростить условия труда в различных сферах.
3DNews 09:14
Футбол

В РПЛ обсудят возможность приостановки турнира из-за коронавируса

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов рассказал о предстоящем обсуждении возможного приостановления Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 13:13
Общество

Елена Малышева назвала главное средство от коронавируса

ИнфоСМИ 12:27
Политика

Посла Китая в США вызвали в Госдеп

Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные.
РИА Новости 13:29
Общество

В РСТ заявили об угрозе банкротств туроператоров

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила об угрозе банкротств туроператоров в связи с ограничениями на авиасообщение из-за COVID-19.
RT на русском 13:54
Футбол

«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
Газета.Ru вчера в 18:03
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