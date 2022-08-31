В МИД Литвы вручили ноту протеста представителю посольства РФ за высказывания временного поверенного в делах РФ в Литве Сергея Рябоконя о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года, сообщила пресс-служба министерства.
Решение глав дипломатических ведомств Европы приостановить действие облегчённого визового режима с Россией не останется без последствий, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Соединенные Штаты считают установление максимальной цены (так называемого ценового потолка) на российскую нефть самым эффективным инструментом по снижению доходов Москвы, а также общемировых цен на топливо.
На совещании с правительством Новак рассказал о причинах, сдерживающих темпы газификации, и глава государства согласился с ним, отметив, что такие факторы, как стоимость оборудования, работы внутри участка и дома, а также монтаж действительно тормозят развитие этого процесса.