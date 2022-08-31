Будьте в Плюсе

В справочниках для расчета ремонта по ОСАГО начнут учитывать цены аналогов запчастей

В РСА подчеркнули, что первые взаиморасчеты между участниками пула состоялись 26 июля.
Москва 24
«Новый подход позволит рассчитывать выплату с учетом стоимости аналогов, при этом отсечь заведомо некачественные запчасти», — говорится в сообщении регулятора.
Frank Media
Новая норма Единой методики, введенная Банком России, явно указывает на то, как определять среднюю цену запчасти в отсутствие на рынке «оригинала» — только по ценам на аналоги.
Frank Media
В РСА предположили, что новые справочники приведут к дальнейшему росту средней выплаты по ОСАГО, которая в мае 2022 года по сравнению с прошлым годом увеличилась на 14%, до 74,8 тыс. руб.
РБК

Подробнее о событии

В России при ремонте по ОСАГО будут учитывать цену аналогов запчастей
РБК15:21
При расчете ремонта по ОСАГО начнут учитываться цены аналогов запчастей
Газета.Ru11:08
ЦБ: с 11 сентября выплата по ОСАГО будет рассчитываться с учетом цен аналогов оригинальных запчастей
Агентство страховых новостей11:48
В Центробанке заявили, что при расчете авторемонта по ОСАГО будут учитываться цены аналогов запчастей
РЕН ТВ11:32
Цены аналогов запчастей будут учитываться с 11 сентября в справочниках для расчета ремонта по ОСАГО
Агентство Москва11:10
При расчете ОСАГО будут учитывать стоимость аналогов оригинальных запчастей
Аргументы и Факты12:36
При расчете авторемонта по ОСАГО будут учитываться цены аналогов запчастей
ТАСС10:58

Интересное

Правила ТО подвергли строгому осмотру

Во вступающей в силу новой редакции правил ТО (утверждены постановлением правительства) список обязательных проверок легковых автомобилей, грузовиков и автобусов сокращен с 82 до 55 пунктов.
Коммерсантъ15:07

МИД Литвы выразил протест представителю России из-за слов о событиях 13 января 1991 года

В МИД Литвы вручили ноту протеста представителю посольства РФ за высказывания временного поверенного в делах РФ в Литве Сергея Рябоконя о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года, сообщила пресс-служба министерства.
РИА Новости14:46

Пользователи Twitter раскритиковали план главы МИД Германии Бербок по отношениям с Россией

Пользователей Twitter возмутил план главы МИД Германии Анналены Бербок по "выстраиванию отношений Евросоюза с Москвой".
РИА Новости15:58

В МИД пообещали не оставить без последствий решение Брюсселя по визам для россиян

Решение глав дипломатических ведомств Европы приостановить действие облегчённого визового режима с Россией не останется без последствий, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
RT на русском16:38

Полковник США Макгрегор заявил, что Вашингтон координирует действия Украины

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон координирует действия украинских властей и убеждает Киев продолжать конфликт.
RT на русском16:12

Богдан Лисевский вывел из себя звезду «Универа» Андрея Гайдуляна

Ведущим выступил Богдан Лисевский, шутки которого вывели Андрея Гайдуляна из себя. Об этом сообщает "INFORMING". mtdata.
В Татарстане16:16

Карпович написала в соцсети о боли после свадьбы Прилучного

Напомним, 25 августа Павел Прилучный женился на своей коллеге, 26-летней актрисе Зепюр Брутян. Свадьба проходила в Армении.
Smotrim.ruвчера в 11:00

В США считают введение «потолка» стоимости на нефть из России залогом снижения мировых цен

Соединенные Штаты считают установление максимальной цены (так называемого ценового потолка) на российскую нефть самым эффективным инструментом по снижению доходов Москвы, а также общемировых цен на топливо.
Газета.Ru16:14

Путин поручил Новаку проработать вопрос допподдержки для социальной газификации населения

На совещании с правительством Новак рассказал о причинах, сдерживающих темпы газификации, и глава государства согласился с ним, отметив, что такие факторы, как стоимость оборудования, работы внутри участка и дома, а также монтаж действительно тормозят развитие этого процесса.
РИА Новости11:29

Таможенный инспектор Финляндии предостерег россиян от попыток спрятать наличные на границе

Главный таможенный инспектор Финляндии Яркко Кескинен предостерег россиян от попыток спрятать наличные на границе в беседе с изданием Yle.
Lenta.ru15:23