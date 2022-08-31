Москва 24В справочниках для расчета ремонта по ОСАГО начнут учитывать цены аналогов запчастейВ РСА подчеркнули, что первые взаиморасчеты между участниками пула состоялись 26 июля.Москва 24Соответствующие изменения единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт зарегистрировал Минюст России.ТАСС«Новый подход позволит рассчитывать выплату с учетом стоимости аналогов, при этом отсечь заведомо некачественные запчасти», — говорится в сообщении регулятора.Frank MediaПри формировании цены в справочниках средней стоимости запчастей сейчас учитываются цены как на оригинальные, так и на неоригинальные запчасти.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьРБКРБКГазета.RuFrank MediaАргументы и ФактыСеверпостВечерняя МоскваЖурнал Авто.руРоссийская газетаПодробнее о событииВ России при ремонте по ОСАГО будут учитывать цену аналогов запчастейРБК15:21При расчете ремонта по ОСАГО начнут учитываться цены аналогов запчастейГазета.Ru11:08ЦБ: с 11 сентября выплата по ОСАГО будет рассчитываться с учетом цен аналогов оригинальных запчастейАгентство страховых новостей11:48В Центробанке заявили, что при расчете авторемонта по ОСАГО будут учитываться цены аналогов запчастейРЕН ТВ11:32Цены аналогов запчастей будут учитываться с 11 сентября в справочниках для расчета ремонта по ОСАГОАгентство Москва11:10При расчете ОСАГО будут учитывать стоимость аналогов оригинальных запчастейАргументы и Факты12:36При расчете авторемонта по ОСАГО будут учитываться цены аналогов запчастейТАСС10:58Показать ещёОценить60Поделиться