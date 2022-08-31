Будьте в Плюсе

В справочниках для расчета ремонта по ОСАГО начнут учитывать цены аналогов запчастей

В РСА подчеркнули, что первые взаиморасчеты между участниками пула состоялись 26 июля.
Москва 24
Соответствующие изменения единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт зарегистрировал Минюст России.
ТАСС
«Новый подход позволит рассчитывать выплату с учетом стоимости аналогов, при этом отсечь заведомо некачественные запчасти», — говорится в сообщении регулятора.
Frank Media
При формировании цены в справочниках средней стоимости запчастей сейчас учитываются цены как на оригинальные, так и на неоригинальные запчасти.
Интерфакс

Подробнее о событии

В России при ремонте по ОСАГО будут учитывать цену аналогов запчастей
РБК15:21
При расчете ремонта по ОСАГО начнут учитываться цены аналогов запчастей
Газета.Ru11:08
ЦБ: с 11 сентября выплата по ОСАГО будет рассчитываться с учетом цен аналогов оригинальных запчастей
Агентство страховых новостей11:48
В Центробанке заявили, что при расчете авторемонта по ОСАГО будут учитываться цены аналогов запчастей
РЕН ТВ11:32
Цены аналогов запчастей будут учитываться с 11 сентября в справочниках для расчета ремонта по ОСАГО
Агентство Москва11:10
При расчете ОСАГО будут учитывать стоимость аналогов оригинальных запчастей
Аргументы и Факты12:36
При расчете авторемонта по ОСАГО будут учитываться цены аналогов запчастей
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