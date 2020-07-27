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Газета.Ru
Газета.Ru

Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса

В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
"В связи с новыми случаями заболевания коронавирусом, выявленными в центральной части Вьетнама, посольство России настоятельно рекомендует соблюдать соответствующие профилактические меры, следовать предписаниям местных властей и воздержаться от поездок в эти регионы", - сообщило посольство на своей странице в Facebook
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Власти Вьетнама объявили о появлении более заразного типа коронавируса

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Посольство обратилось к россиянам во Вьетнаме из-за агрессивного типа COVID

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Россиянам рекомендуют не ездить в центральные районы Вьетнама

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