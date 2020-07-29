Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВспышка коронавируса во Вьетнаме у ВОЗ не вызывает опасений

Обнаруженный во вьетнамском Дананге коронавирус не отличается от циркулирующих в других странах в июле. Об этом РИА Новости сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения во Вьетнаме Кидон Парк.
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с чего всё началось

ВОЗ опровергла появление более заразного типа коронавируса во Вьетнаме

27 июля глава Минздрава Вьетнама Нгуен Тхань Лонг сообщил, что у заболевших COVID-19 в Дананге был выявлен новый тип вируса, отличающийся повышенной заразностью. В тот же день Роспотребнадзор заявил, что намерен изучить данные Минздрава Вьетнама.
РБК04:38

Подробнее о событии

ВОЗ отрицает появление более агрессивного коронавируса во Вьетнаме

Коммерсантъ05:49

ВОЗ: Вьетнамский штамм коронавируса не отличается от других

Российская газета05:41

ВОЗ: новый тип коронавируса во Вьетнаме не вызывает опасений

Комсомольская правда05:22

В ВОЗ опровергли опасность вспышки коронавируса во Вьетнаме

Известия05:18

В ВОЗ прокомментировали вспышку коронавируса во Вьетнаме

RT на русском05:07

ВОЗ прокомментировала сообщения о новом штамме коронавируса во Вьетнаме

РИА Новости05:04

ВОЗ опровергла появление более заразного типа коронавируса во Вьетнаме

РБК04:38
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:22, Ашберн
Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
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Происшествия

В Петербурге задержали предполагаемых пособников террористов

ТАСС 05:19
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Общество

В Зауралье подтвердили 36 новых случаев COVID-19

Курган, 29 июля 2020, 13:09 — REGNUM В Курганской области за 28 июля подтверждено ещё 36 случаев заболевания COVID-19.
REGNUM 06:09
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Общество

В Белоруссии сообщили о задержании более 30 боевиков иностранной ЧВК

"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании", - говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 06:07
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Армия и оружие

ВСУ снова нарушили перемирие, обстреляв территорию ДНР

Населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики был обстрелян в 9.40 из стрелкового оружия со стороны находящегося под контролем Киева города Авдеевка.
ФАН 05:50
Происшествия

В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин

Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
ТАСС 03:28
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Политика

В Кремле оценили заявление американского сенатора про убийство Немцова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередным дежурным русофобским выступлением во время предвыборной гонки в США слова американского сенатора Роджера Уикера о якобы сокрытии информации о расследовании убийства Бориса Немцова.
РИА Новости 05:43
Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

Трехлетний контракт предложил футболисту Александру Кокорину футбольный клуб «Спартак», сообщает 29 июля портал «Чемпионат».
ИА Красная Весна 02:34
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Технологии

Следующий рывок Илона Маска: чего ждать

Комментируя отчетность компании Tesla, ее бессменный руководитель Илон Маск заявил о новом горизонте технического прогресса, а именно — что его команда работает над созданием умного и экологически чистого дома нового поколения.
РИА Новости 01:00
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Политика

Саратовский депутат Дмитрий Пьяных получил место в Госдуме

Центризбирком РФ передал депутату Саратовской областной думы от ЛДПР Дмитрию Пьяных мандат депутата Госдумы, освободившийся после того, как Михаил Дегтярёв стал врио губернатора Хабаровского края.
Версия-Саратов 05:35
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Политика

Путин проведет большое совещание по эпидемиологической обстановке в РФ

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет большое совещание, посвященное санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:41
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Политика

В АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны

Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
РИА Новости 03:44
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Футбол

«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича

Иванович играл в «Зените» с февраля 2017 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
REGNUM 05:14
Наука

Вертикальные фермы повысят урожайность пшеницы в 600 раз

N+1 02:21
Экономика

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
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Общество

В Свердловской области сменили министра здравоохранения

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о смене министра здравоохранения региона.
RT на русском 06:15
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Хоккей

«Торонто» обыграл «Монреаль» благодаря голу Михеева

Vprognoze.ru 02:26
Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com 02:21
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
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Происшествия

На Алтае суд арестовал боксера, убившего мужчину в уличной драке

В Барнауле суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 38-летнего мужчины, который предположительно стал виновником гибели местного жителя, пытавшего разнять драку.
Российская газета вчера в 08:28
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Экономика

Между регионами перераспределят более 9 млрд рублей на льготы по ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении 9 млрд рублей на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Известия 02:23
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Кино

Фильм Кончаловского вошел в программу Венецианского кинофестиваля

В основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля вошли 18 фильмов, в том числе историческая драма «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, пишет РИА Новости.
Псковское агентство информации вчера в 09:59
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Политика

В Кремле объяснили отставку 11 министров здравоохранения в регионах

Отставки министров в регионах — свидетельство кадровой ротации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 06:11
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Армия и оружие

Спутник Sentinel заснял запуск российского «Кинжала»

Piter.tv вчера в 08:22
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Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости 05:00
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Армия и оружие

Зеленский гарантировал соблюдение Киевом режима перемирия в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Киев гарантирует соблюдение режим перемирия в Донбассе.
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Политика

Аксёнов уволил вице-премьера, отвечающего за ЖКХ

Согласно документу, курировать сферы, за которые отвечала уволенная Жукова, временно будет вице-премьер РК Евгений Кабанов.
Бизнес-газета 04:40
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest

Отечественный автопроизводитель официально начал поставки новой специальной версии универсала LADA Largus под названием Cross Quest.
SpeedMe вчера в 03:40
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