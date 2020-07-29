Коронавирус
BFM.ruВспышка коронавируса во Вьетнаме у ВОЗ не вызывает опасений
Обнаруженный во вьетнамском Дананге коронавирус не отличается от циркулирующих в других странах в июле. Об этом РИА Новости сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения во Вьетнаме Кидон Парк.
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с чего всё началось
27 июля глава Минздрава Вьетнама Нгуен Тхань Лонг сообщил, что у заболевших COVID-19 в Дананге был выявлен новый тип вируса, отличающийся повышенной заразностью. В тот же день Роспотребнадзор заявил, что намерен изучить данные Минздрава Вьетнама.РБК04:38
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