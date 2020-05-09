Коронавирус
КоммерсантъВспышка коронавируса выявлена на крупнейшем подразделении «Полюса»
АО «Полюс Красноярск» — крупнейшее производственное подразделение группы «Полюс», которое обеспечивает добычу свыше двух третей всего золота, производимого компанией. В Роспотребнадзоре уточнили, что почти половина заболевших — жители Красноярского края.
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с чего всё началось
«По состоянию на 9 мая 2020 года в Северо-Енисейском районе зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди работников АО "Полюс Красноярск", в том числе за последние сутки 82 случая»,— говорится в сообщении.Коммерсантъ09:40
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Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета вчера в 06:16
Общество
Пранкеры Вован и Лексус от имени Виталия Кличко разыграли мэра Праги
Аргументы недели вчера в 13:16
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Общество
Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде
Во время воздушного парада над Башкирией самолеты изобразили флаг России, а не Франции, изменение порядка цветных полос было запланировано.
РБК 10:10
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
Политика
Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости 09:30
Общество
Власти Москвы разъяснили требования о ношении перчаток и масок
Использование только одного средства защиты — маски или перчаток — будет считаться нарушением, сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
RT на русском вчера в 08:43
Футбол
Ярослав Ракицкий поздравил подписчиков с Днём Победы, использовав советскую символику
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил подписчиков с Днём Победы.
Чемпионат 06:26
Общество
Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений
Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.
RT на русском 09:48
Общество
Facebook начал удалять фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом
Пользователи Facebook жалуются, что социальная сеть удаляет посты с фотографией, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом.
РИА Новости 10:37
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
Общество
Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат
Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Вести.Ru 10:41
Общество
Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
Общество
Минобрнауки: выпускные экзамены в вузах пройдут онлайн
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков распорядился провести выпускные экзамены в вузах, которые находятся в ведении министерства, в формате онлайн.
Мойка78 03:10
Здоровье
Китайский ученый назвал самое опасное свойство коронавируса
Китайский ученый-вирусолог Чжун Наньшань рассказал о самом опасном свойстве коронавируса. Им является высокая скорость передачи инфекции.
Lenta.ru 10:11
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке
Instagram Американская актриса Милла Йовович поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
РЕН ТВ 09:13
Кино
Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале
Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:44
Общество
Чернышенко допустил отмену ограничений в конце мая
В конце мая — начале июня регионы могут начать выход из режима ограничений.
BFM.ru вчера в 14:51
Общество
Одесские радикалы устроили шествие с портретами бандеровцев
Радикалы в Одессе устроили в День Победы шествие с портретами пособников нацистов из ОУН-УПА (запрещена в России), других подобных организаций и символикой дивизии СС «Галичина».
News.ru 07:47
Гаджеты
В США на фоне обрушения продаж смартфонов рост сохранил только один производитель
В США на фоне обрушения продаж смартфонов рост сохранил только один производитель.
Ferra 09:25
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 07 мая в 15:44
Происшествия
Офицер комендатуры Кремля скоропостижно умер от коронавируса
В госпитале ФСБ от пневмонии скончался майор ФСО, помощник дежурного комендатуры московского Кремля Алексей Титов.
DP.RU 02:53
Общество
В Ростовской области ослабят режим самоизоляции
Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 06:47
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Общество
В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая
В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today вчера в 14:05
Общество
В Муфтияте Дагестана заявили о непричастности к музыке с минаретов
Говорит Москва 10:54
Шоу-бизнес
Архивный снимок обнаженной Собчак восхитил пользователей сети
Архивная фотография полностью обнаженной телеведущей Ксении Собчак восхитил пользователей сети.
Lenta.ru 10:20