с чего всё началось

АО «Полюс Красноярск» — крупнейшее производственное подразделение группы «Полюс», которое обеспечивает добычу свыше двух третей всего золота, производимого компанией. В Роспотребнадзоре уточнили, что почти половина заболевших — жители Красноярского края.

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