Экономика

Lenta.ruLenta.ruКитайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса

Китайские биржи на открытии обвалились более чем на восемь процентов на фоне вспышки коронавируса в стране. Это следует из онлайн-данных торгов.
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Торги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса

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Торги на биржах Китая начались с падения более чем на 8%

Московский Комсомолецвчера в 20:56
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 03:16, Ашберн
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Россия передала странам СНГ и ЕАЭС средства диагностики коронавируса

Страны СНГ и ЕАЭС получили средства диагностики новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, разработанные научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, сообщили в ведомстве.
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