Коронавирус
Lenta.ruВспышки коронавируса произошли в открывшихся музеях Москвы
В нескольких музеях Москвы в течение первых двух недель после открытия произошли вспышки коронавируса. Об этом начальник управления музейно-выставочной службы департамента культуры столицы Антон Горянов сообщил «Интерфаксу».
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с чего всё началось
Он подчеркнул, что "все московские музеи, вне зависимости от ведомственной принадлежности, должны выполнять требования и предписания Роспотребнадзора и приказы департамента культуры Москвы по восстановлению работы". Во главу угла поставлена безопасность сотрудников и посетителей.Интерфаксвчера в 07:45
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Вспышки коронавируса после начала работы произошли в нескольких музеях Москвы
Фонтанка.Рувчера в 08:27
В нескольких музеях Москвы после открытия произошли локальные вспышки коронавируса
Интерфаксвчера в 06:51
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Эксперт насчитал в Забайкалье 99 тыс. аномальных голосов за поправки в Конституцию
Эксперт по электоральной статистике, математик Сергей Шпилькин 2 июля опубликовал у себя в Facebook исследование возможных фальсификаций на голосовании по поправкам в Конституцию – в Забайкальском крае он насчитал 99 тысяч аномальных голосов в поддержку поправок из 352,6 тысячи.
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Общество
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
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Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор).
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Общество
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Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
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Общество
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Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса.
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