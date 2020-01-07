Происшествия

ИзвестияИзвестияВспышку неизвестной болезни в Китае связали с рынком морепродуктов

1 фото
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) связывает распространение неизвестной болезни в китайском городе Ухань с рынком морепродуктов. Об этом сообщает «РИА Новости» во вторник, 7 января. При этом новой информации о том, что это за болезнь, пока нет.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Вспышку неизвестной болезни в Китае связали с рынком морепродуктов

Известия07 января в 07:01

В ВОЗ назвали возможную причину вспышки неизвестной болезни в Китае

Взгляд.ру07 января в 06:19

В ВОЗ назвали предположительную причину вспышки неизвестной болезни в Китае

Мойка7807 января в 08:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:03, Ашберн
Происшествия

Момент падения украинского самолета в Иране попал на видео

VSE42.RU вчера в 22:26
Армия и оружие

Готовность к переговорам и угрозы: США направили письмо в СБ ООН

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором обосновала убийство иранского генерала Касема Сулеймани правом на самооборону, при этом выразила готовность американской стороны к переговорам, сообщило агентство Reuters.
REGNUM 00:29
Происшествия

Срочник Шамсутдинов попросил прощения в открытом письме

REGNUM 02:38
Происшествия

В Брянске на Речной снова произошло ДТП

Авария произошла рано утром 9 января. ДТП произошло около половины шестого утра 9 января на улице Речной в Брянске.
32CARS.ru 02:48
Происшествия

Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.
Известия вчера в 15:38
Космос

Телескоп NASA нашел потенциально обитаемую планету

Космический телескоп TESS, выведенный NASA на орбиту в апреле 2018 года, обнаружил экзопланету, на которой может присутствовать вода.
РЕН ТВ вчера в 21:22
Экономика

Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики в 2020 году

В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах темпы экономического роста, по прогнозам, повысятся в 2020 году до 4,1% по сравнению с ожидаемыми за прошлый год 3,5%. Однако этот подъем не будет повсеместным.
Интерфакс 02:40
Общество

Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
РИА Новости вчера в 07:00
Кино

Комедия «Холоп» стала самой кассовой в истории российского проката

Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 10:10
Происшествия

Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена

Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
РИА Новости вчера в 23:27
Происшествия

В Омске попавшая в скорую после аварии женщина погибла во втором ДТП

В центре Омска в результате ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина, которую медики везли с места другой автоаварии в больницу.
РБК 02:38
Армия и оружие

В США не исключили намерения Ирана нанести минимум ущерба при ударах

Иран намеренно выверял ракетные удары по американским военным объектам в Ираке, чтобы свести ущерб к минимуму, пишет газета The Washington Post со ссылкой на чиновника в администрации США.
RT на русском 02:37
Происшествия

Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве

Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий.
РИА Новости вчера в 18:17
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
РИА Новости вчера в 15:23
Хоккей

«Даллас» одержал победу в матче с «Лос-Анджелесом»

«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей отличились Джейми Бенн и Блэйк Комо.
Спорт-Экспресс 00:41
Футбол

«Реал» разгромил «Валенсию». И вышел в финал Суперкубка Испании

Матч ТВ вчера в 15:56
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 вчера в 01:50
Происшествия

В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Российская газета 02:31
Технологии

Twitter позволит ограничить число ответов на твит

В рамках Международной технической конференции CES 2020 в Лас-Вегасе генеральный директор Twitter Джек Дорси объявил о новой функции социальной платформы, благодаря которой пользователи смогут контролировать, кто будет отвечать на их твиты.
Российская газета 02:24
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru 07 января в 23:40
Футбол

Дриусси, Шатов, Мак и Краневиттер отправятся на первый сбор «Зенита»

Футболисты «Зенита» Себастьян Дриусси, Олег Шатов, Роберт Мак и Матиас Краневиттер полетят на первый сбор с командой, сообщает Bobsoccer.
Sport24.ru 02:34
Шоу-бизнес

Джастин Бибер страдает болезнью Лайма

Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.
News.ru вчера в 17:24
Происшествия

Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево

Летевший из Москвы в Тель-Авив Boeing-777 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС 9 января.
Известия 02:20
Происшествия

Житель Петербурга два года хранил мумию на балконе

Труп мужчины был найден на балконе квартиры жителя Санкт-Петербурга. Скелетированная мумия находилась там два года.
Политическая Экспертиза 02:03
Общество

Ошибка при заваривании чая превращает напиток в яд

ToDay News Ufa 07 января в 04:26
Происшествия

С Амурского судостроительного завода эвакуировали 3,5 тысячи рабочих

Российская газета вчера в 22:12
Наука

Ученые нашли способ продлить жизнь на десять лет

REGNUM 01:50
Хоккей

Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ

Sport24.ru вчера в 07:34
Политика

Премьер госсовета Китая посетит США для подписания торговой сделки

"По приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лэ Хэ с 13 по 15 января во главе делегации по торговой-экономическим вопросам отправится в Вашингтон для подписания с США первой части торговой сделки", - сообщил на брифинге Гао Фэн.
РИА Новости 02:29
Энергетика

Китай допустит иностранные компании к разведке и добыче нефти и газа

Раньше вести разведку и добычу нефти и газа в Китае зарубежные компании могли лишь в сотрудничестве с китайскими предприятиями, а не самостоятельно.
Коммерсантъ 02:21
ещё по теме
Ухань
Город в Китае
Город субпровинциального значения в провинции Хубэй КНР, административный центр провинции Хубэй, самый густонаселенный город центрального Китая. Стоит на месте слияния рек Янцзы и Ханьшуй.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное