Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) связывает распространение неизвестной болезни в китайском городе Ухань с рынком морепродуктов. Об этом сообщает «РИА Новости» во вторник, 7 января. При этом новой информации о том, что это за болезнь, пока нет.

Вспышку неизвестной болезни в Китае связали с рынком морепродуктов

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