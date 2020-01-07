Происшествия
ИзвестияВспышку неизвестной болезни в Китае связали с рынком морепродуктов
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) связывает распространение неизвестной болезни в китайском городе Ухань с рынком морепродуктов. Об этом сообщает «РИА Новости» во вторник, 7 января. При этом новой информации о том, что это за болезнь, пока нет.
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Происшествия
Момент падения украинского самолета в Иране попал на видео
Армия и оружие
Готовность к переговорам и угрозы: США направили письмо в СБ ООН
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором обосновала убийство иранского генерала Касема Сулеймани правом на самооборону, при этом выразила готовность американской стороны к переговорам, сообщило агентство Reuters.
Происшествия
В Брянске на Речной снова произошло ДТП
Авария произошла рано утром 9 января. ДТП произошло около половины шестого утра 9 января на улице Речной в Брянске.
Происшествия
Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.
Космос
Телескоп NASA нашел потенциально обитаемую планету
Космический телескоп TESS, выведенный NASA на орбиту в апреле 2018 года, обнаружил экзопланету, на которой может присутствовать вода.
Экономика
Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики в 2020 году
В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах темпы экономического роста, по прогнозам, повысятся в 2020 году до 4,1% по сравнению с ожидаемыми за прошлый год 3,5%. Однако этот подъем не будет повсеместным.
Общество
Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
Кино
Комедия «Холоп» стала самой кассовой в истории российского проката
Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.
Происшествия
Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена
Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
Происшествия
В Омске попавшая в скорую после аварии женщина погибла во втором ДТП
В центре Омска в результате ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина, которую медики везли с места другой автоаварии в больницу.
Армия и оружие
В США не исключили намерения Ирана нанести минимум ущерба при ударах
Иран намеренно выверял ракетные удары по американским военным объектам в Ираке, чтобы свести ущерб к минимуму, пишет газета The Washington Post со ссылкой на чиновника в администрации США.
Происшествия
Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве
Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Хоккей
«Даллас» одержал победу в матче с «Лос-Анджелесом»
«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей отличились Джейми Бенн и Блэйк Комо.
Футбол
«Реал» разгромил «Валенсию». И вышел в финал Суперкубка Испании
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Технологии
Twitter позволит ограничить число ответов на твит
В рамках Международной технической конференции CES 2020 в Лас-Вегасе генеральный директор Twitter Джек Дорси объявил о новой функции социальной платформы, благодаря которой пользователи смогут контролировать, кто будет отвечать на их твиты.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Футбол
Дриусси, Шатов, Мак и Краневиттер отправятся на первый сбор «Зенита»
Футболисты «Зенита» Себастьян Дриусси, Олег Шатов, Роберт Мак и Матиас Краневиттер полетят на первый сбор с командой, сообщает Bobsoccer.
Шоу-бизнес
Джастин Бибер страдает болезнью Лайма
Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.
Происшествия
Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево
Летевший из Москвы в Тель-Авив Boeing-777 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС 9 января.
Происшествия
Житель Петербурга два года хранил мумию на балконе
Труп мужчины был найден на балконе квартиры жителя Санкт-Петербурга. Скелетированная мумия находилась там два года.
Общество
Ошибка при заваривании чая превращает напиток в яд
Происшествия
С Амурского судостроительного завода эвакуировали 3,5 тысячи рабочих
Хоккей
Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ
Политика
Премьер госсовета Китая посетит США для подписания торговой сделки
"По приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лэ Хэ с 13 по 15 января во главе делегации по торговой-экономическим вопросам отправится в Вашингтон для подписания с США первой части торговой сделки", - сообщил на брифинге Гао Фэн.
Энергетика
Китай допустит иностранные компании к разведке и добыче нефти и газа
Раньше вести разведку и добычу нефти и газа в Китае зарубежные компании могли лишь в сотрудничестве с китайскими предприятиями, а не самостоятельно.