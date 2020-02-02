Общество

ИзвестияИзвестияВспышку птичьего гриппа выявили в Китае

Эпидемию птичьего гриппа H5N1 зарегистрировали в китайской провинции Хунань, сообщило в воскресенье, 2 февраля, министерство сельского хозяйства страны. Отмечается, что вспышка заболевания выявлена на одной из ферм в районе Шуанцин города Шаоян, передает «РИА Новости».
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В китайской провинции Хунань, которая с юга граничит с провинцией Хубэй — очагом распространения нового коронавируса, произошла вспышка птичьего гриппа, сообщает
 газета South China Morning Post со ссылкой на заявление Министерства сельского хозяйства страны.
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В Китае произошла масштабная вспышка птичьего гриппа

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Из зараженной коронавирусом китайской провинции эвакуируют 130 россиян

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