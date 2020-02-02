с чего всё началось

Эпидемию птичьего гриппа H5N1 зарегистрировали в китайской провинции Хунань, сообщило в воскресенье, 2 февраля, министерство сельского хозяйства страны. Отмечается, что вспышка заболевания выявлена на одной из ферм в районе Шуанцин города Шаоян, передает «РИА Новости».

Общество Из зараженной коронавирусом китайской провинции эвакуируют 130 россиян По данным на полночь воскресенья, 2 февраля, помимо КНР заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.

Политика Пушков предостерег Белоруссию насчет американской нефти Председатель комиссии Совфеда по информационной политике, сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Америка готова полностью обеспечить Белоруссию нефтью.

Политика Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Происшествия В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что обрушение кровли на площади 240 кв. м произошло в раздевалке кафе на бульваре Молодежи.

Космос Астрофизики обнаружили «трещины» во Вселенной Астрофизики заявили, что обнаружили во Вселенной загадочные "трещины", которые, по мнению ученых, являются "останками времени" и появились после Большого взрыва.

Экономика Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.

Общество В Ухане достроили первую больницу для зараженных коронавирусом В китайском Ухане завершили строительство первой из двух временных больниц, предназначенных исключительно для лечения пациентов с новым типом коронавируса, сообщают в воскресенье китайские СМИ.

Шоу-бизнес Ирина Безрукова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике В комментариях поклонники пришли в восторг от редкого фото Безруковой в купальнике, и сравнили её с русалкой и морской нимфой, отметив её женственность, очаровательность, и прекрасные лицо и фигуру.

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Культура Каким получился фильм «Танец с саблями» На этой неделе в прокат вышла картина «Танец с саблями» — история создания одного из самых известных произведений советского композитора Арама Хачатуряна.

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Шоу-бизнес Перестать называть мужиком мужа Бородиной предложила Барановская По мнению телеведущей Курбан Омаров находится на гране банкротства. Юлия Барановская активно ведет свой микроблог и общается с подписчиками.