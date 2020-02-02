с чего всё началось

Эпидемию птичьего гриппа H5N1 зарегистрировали в китайской провинции Хунань, сообщило в воскресенье, 2 февраля, министерство сельского хозяйства страны. Отмечается, что вспышка заболевания выявлена на одной из ферм в районе Шуанцин города Шаоян, передает «РИА Новости».

Политика Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.

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Общество Порядка 130 россиян решили покинуть Хубэй в рамках эвакуации Пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров заявил, что к настоящему времени 130 россиян выразили готовность покинуть китайскую провинцию Хубэй в рамках эвакуации из-за коронавируса.

Игры В Steam началась крупная распродажа игр Rockstar Games Среди всех игр Rockstar Games в данный период самыми дешевыми считаются Bully Scholarship Edition и Max Payne, которые отдают с 65% скидкой по 139 рублей за каждую игру.

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Энергетика «Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.

Шоу-бизнес Ирина Безрукова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике В комментариях поклонники пришли в восторг от редкого фото Безруковой в купальнике, и сравнили её с русалкой и морской нимфой, отметив её женственность, очаровательность, и прекрасные лицо и фигуру.