Общество
ИзвестияВспышку птичьего гриппа выявили в Китае
Эпидемию птичьего гриппа H5N1 зарегистрировали в китайской провинции Хунань, сообщило в воскресенье, 2 февраля, министерство сельского хозяйства страны. Отмечается, что вспышка заболевания выявлена на одной из ферм в районе Шуанцин города Шаоян, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось
В китайской провинции Хунань, которая с юга граничит с провинцией Хубэй — очагом распространения нового коронавируса, произошла вспышка птичьего гриппа, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на заявление Министерства сельского хозяйства страны.РБКвчера в 19:58
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Первая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах, где скончался 44-летний мужчина из Уханя.
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Госпитализированный с коронавирусом в краевую инфекционную больницу Забайкалья гражданин Китая Ван Юньбин пожаловался на плохие условия содержания и лечения в медицинском учреждении.
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Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции
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В Петербурге горит здание «Лениздата»
Здание "Лениздата" загорелось в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска
Следователи задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб человек.
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В СМИ опубликованы переговоры рабочих, которые выполняли работы по демонтажу спортивно-культурного комплекса "Петербургский".
Политика
Тимошенко «выставила на продажу» партию Зеленского
Общество
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Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
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Игры
В Steam началась крупная распродажа игр Rockstar Games
Среди всех игр Rockstar Games в данный период самыми дешевыми считаются Bully Scholarship Edition и Max Payne, которые отдают с 65% скидкой по 139 рублей за каждую игру.
Общество
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
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Эксперт оспорил право требования репараций от России со стороны Польши
Правовых оснований у требований Польши о выплате военных репараций к России не существует.
Общество
Украинцам стали чаще отказывать во въезде в Польшу
Если в 2018 году Польша отказала во въезде 46,7 тысячи украинцев, то в 2019 году уже 58,5 тысячи.
Теннис
Кенин в роскошном платье устроила фотосессию с кубком Australian Open
Американская теннисистка Софья Кенин после победы на Открытом чемпионате Австралии устроила фотосессию с чемпионским кубком.
Общество
Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу
Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Общество
Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения
Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
Энергетика
«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу
Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.
Общество
В сети обнаружено страшное пророчество Нострадамуса о коронавирусе
Французский астролог и пророк Мишель де Нострдам, известный под именем Нострадамус, предсказал смертельный коронавирус, который сейчас свирепствует в Китае.
Шоу-бизнес
Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
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Политика
Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской после скандала пропала на два дня
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после скандала с матерью пропала на два дня.
Технологии
Microsoft выпустила последнее бесплатное обновление для Windows 7
Напомним, что с 14 января компания Microsoft прекратила обновления Windows 7.
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике
В комментариях поклонники пришли в восторг от редкого фото Безруковой в купальнике, и сравнили её с русалкой и морской нимфой, отметив её женственность, очаровательность, и прекрасные лицо и фигуру.
Политика
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Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
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Бекхэм намерен убедить Гризманна перейти в «Интер Майами»
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Федор Смолов дебютировал за «Сельту»
Авто
В России Skoda начала продажи кроссовера Skoda Karoq
Чешская компания Skoda объявила официальный старт продаж нового компактного кроссовера Skoda Karoq в России.
Политика
Китай поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
«Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией», — сказано в заявлении МИД Китая, посвященном телефонному разговору Лаврова с Ван И.