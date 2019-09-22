РПЛ

Красная веснаКрасная веснаФутбольный ЦСКА переиграл «Краснодар» благодаря дублю Влашича

ЦСКА — Краснодар
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 22 сентября
Стадион «ВЭБ Арена»
Ильзат Ахметов
23′
Никола Влашич
32′
Федор Чалов
37′
40′
Дмитрий Скопинцев
Никола Влашич
41′
46′
Дмитрий Скопинцев
Маркус Берг
46′
Даниил Уткин
Магомед-Шапи Сулейманов
57′
Маркус Берг
57′
Магомед-Шапи Сулейманов
60′
Маркус Берг
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
64′
72′
Кайо Панталеао
Руслан Камболов
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
90′+2′
Никола Влашич
90′+5′
90′+7′
Александр Мартынович
Московский ЦСКА на своем поле переиграл «Краснодар» 22 сентября в матче 10-го тура чемпионата России по футболу. ЦСКА ударно провел вторую половину первого тайма. На 32-й минуте Никола Влашич открыл счет в матче ударом с пенальти.
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