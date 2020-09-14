Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с президентом России
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник прибыл в Сочи, где состоятся его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает агентство БелТА.В источнике
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По поручению Президента РФ Вениамин Кондратьев встретил в аэропорту Сочи Александра Лукашенко
Администрация Краснодарского края05:39