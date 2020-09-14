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ТАСС
ТАСС

Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с президентом России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник прибыл в Сочи, где состоятся его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает агентство БелТА.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник прибыл в Сочи, где состоятся его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает агентство БелТА
.
ТАСС03:59
Подробнее о событии
Администрация Краснодарского края

По поручению Президента РФ Вениамин Кондратьев встретил в аэропорту Сочи Александра Лукашенко

Администрация Краснодарского края05:39
Эхо Москвы

В Сочи сегодня должны состояться переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко

Эхо Москвы03:05
Кубань 24

Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным

Кубань 2404:21
РИА Новости

Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

РИА Новости04:11
РБК

Лукашенко прибыл на встречу с Путиным в Сочи

РБК04:05
ТАСС

Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с президентом России

ТАСС03:59
Кубанские новости

Вениамин Кондратьев встретил Александра Лукашенко в аэропорту Сочи

Кубанские новости05:23

Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко

Экс-кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала предстоящую встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается в ее Telegram-канале.
Газета.Ru05:29
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Деньги «Роскосмоса» исчезли в телеметрии

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы возбудило по результатам аудита, проведенного «Роскосмосом» еще в 2018 году.
Коммерсантъ18:37
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Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в Единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:22
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Microsoft разрешила спор о подставке Xbox Series X

Вашингтон, 11 сентября 2020, 22:59 — REGNUM Компания Microsoft ответила на вопрос о том, является ли съёмной круглая подставка, расположенная в нижней части Xbox Series X. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.
REGNUM11 сентября в 15:59
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Игрок «Химнастика» Рибельес: «Месси во время матча сказал мне: «Прекрати пинать меня, придурок!»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обозвал игрока «Химнастика» Хавьера Рибельеса во время товарищеского матча (3:1). Аргентинец был возмущен, что его бьют по ногам.
Бомбардир.ру06:23