Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет разговор с российским коллегой Владимиром Путиным "тет-а-тет". Об этом сообщает "БелТа" со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. Переговоры состоятся 14 сентября в Сочи в формате "один на один".

С чего всё началось Лукашенко встретится с российским президентом Владимиром Путиным в формате «один на один», передает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. РБК 02:40