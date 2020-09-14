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Газета.Ru
Газета.Ru

Встреча Лукашенко и Путина пройдет «один на один»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет разговор с российским коллегой Владимиром Путиным "тет-а-тет". Об этом сообщает "БелТа" со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. Переговоры состоятся 14 сентября в Сочи в формате "один на один".В источнике
С чего всё началось
Лукашенко встретится с российским президентом Владимиром Путиным в формате «один на один», передает
 БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
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Путин и Лукашенко проведут встречу в Сочи «один на один»

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