Встреча Лукашенко и Путина пройдет «один на один»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет разговор с российским коллегой Владимиром Путиным "тет-а-тет". Об этом сообщает "БелТа" со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. Переговоры состоятся 14 сентября в Сочи в формате "один на один".В источнике
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Встреча президентов России и Белоруссии в Сочи пройдет в формате «один на один»
Кубанские новости02:13